Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Ne olmuştu? Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini 'imha ettiklerini' duyurmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Trablus limanının saldırıya uğradığına doğruladı. Limanda çalışan bir kaynak ise, geminin değil bir deponun vurulduğunu söylemişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Limanlar Müdürlüğü ise, Trablus'taki limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını, sadece sivil amaçlı kullanılan limanda herhangi bir askeri mühimmatın da olmadığı kaydetmişti.