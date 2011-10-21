-Libya büyükelçisinden teşekkür WASHINGTON (A.A) - 20.10.2011 - Libya'nın Washington Büyükelçisi Ali Aucali, Muammer Kaddafi'nin devrilmesindeki katkılarından dolayı ABD, NATO, Mısır, Katar, Tunus ve uluslararası topluma teşekkür etti. Aucali, büyükelçiliğin önünde yaptığı kısa açıklamada, Muammer Kaddafi'nin öldüğü günü uzun zamandır beklediğini belirterek, ''Bu, ülkemizin demokrasisi için kendini feda eden Libya halkı ve gençler icin büyük bir haber'' dedi. ''Bugün, Kaddafi'nin son günüydü, terör sona erdi'' diyen Aucali, ''Şiddet ve diktatörlük döremi gerimizde kaldı, bu, gerçekleşen bir rüya'' ifadesini kullandı.