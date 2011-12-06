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Libya Büyükelçiliği'nde gerginlik ANKARA (A.A)

06 Aralık 2011 17:09

-Libya Büyükelçiliği'nde gerginlik ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Kaddafi'ye karşı verilen mücadelede yaralanan ve tedavi için Türkiye'de bulunan bir grup Libyalı, kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle Libya Büyükelçiliği'ne zorla girmek istedi. Libya'da yaralanarak Türkiye'de tedavi gören bir grup Libyalı, kendileriyle ilgilenilmediğini belirterek elçilik görevlileriyle görüşmek istedi. Elçilikten içeri alınmayınca elçilik binasının duvarlarına tırmanarak içeri girmeye çalışan gruptakilere polisler biber gazıyla müdahale etti.  Takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından elçilik yetkilileri, gruptan 3 kişiyle görüşmeyi kabul etti. Gerginlik, grubun elçilik önünden ayrılmasıyla son buldu.

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