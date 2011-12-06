-Libya Başkonsolosluğundaki eylem sona erdi İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Libya'dan tedavi amacıyla İstanbul'a getirilen 20 kişinin bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda başlattığı işgal eylemi, eylemcilerin ikna edilmesiyle sona erdi. Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Libya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda işgal eylemi başlatan 20 Libyalı, emniyet güçlerinin ikna çabaları ve başkonsolosun yaptığı görüşme sonrasında eylemlerine son verdi. Eyleme katılan 20 kişi, gözaltına alınarak 3 polis midibüsüyle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Libya'dan tedavi amacıyla İstanbul'a getirilen bu kişilerin, ülkelerinden sağlanan para yardımının kesilmesi nedeniyle işgal eylemine giriştikleri öğrenildi.