Libya Başbakanı: Türkiye, Libya halkının birbirini öldürmesi için muhalif gruplara silah gönderiyor

Libya Başbakanı Abdullah Al-Thani, Türkiye'nin Libya halkının birbirini öldürmesi için ülkedeki muhalif gruplara silah gönderdiğini iddia etti.

Muammer Kaddafi'nin düşüşünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, Trablus'taki ve Thani'nin liderliğindek iki yönetim, 'Libya Şafağı' isimli silahlı grubun Temmuz'da Trablus'u ele geçirmesinden bu yana iktidar mücadelesi veriyor.

Perşembe günü Mısır televizyonu CBC'ye konuşan Thani, Türkiye'nin Libya'ya karşı dürüst bir tutum sergilemediğini ileri sürerek, "Türkiye, Libya halkının birbirini öldürmesi için silah ihraç ediyor" dedi.

Thani, Türkiye'nin yanısıra Katar'ı da Libya'daki muhalif gruplara silah desteği vermekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç'ten ise Libya Başbakanı Thani'nin iddialarına karşı sert yalanlama geldi.



Bilgiç, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Libya'ya somut bir şeye dayanmayan ve doğru olmayan iddiaları tekrarlamak yerine, Birleşmiş Milletler'in siyasi diyalog çabalarını desteklemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Libya'da devam eden siyasi diyaloğu desteklediklerini belirterek, "Libya politikamız net. Libya'ya dışarıdan yapılacak her tür müdahaleye karşıyız" diye konuştu.

Başbakan Al-Thani: Türkiye ile iş yapmayacağımızı söylüyoruz

Thani hükümeti bu hafta Ankara'yı Trablus'taki hükümet ve silahlı müttefiklerine destek vermekle suçlayarak, gelecekteki anlaşmalar için şirketlere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Libya başbakanı CBC'e verdiği röportajda da, Türk şirketlerinin kendilerinin kontrolündeki topraklarda anlaşma yapmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarlarken, ödenmemiş borçların ödeneceğini belirtti.

Thani, "Türkiye'ye karşı düşmani bir tutum içerisinde olduğumuzu söylemiyoruz, iş yapmayacağımızı söylüyoruz" dedi.

Türkiye, Trablus'taki hükümet ve parlamentodan yetkilileri kabul eden birkaç ülkeden biri.

Ankara, Libya politikasının, İslamcı gündeminin devamı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Ankara'nın eleştirilen bu tutumu, başta Mısır olmak üzere bölgedeki diğer hükümeter ile ilişkilerinin de bozulmasına neden oldu.