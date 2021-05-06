Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye ile imzaladığımız deniz yetki alanları anlaşmasından vazgeçmeyeceğiz

Libya'nın Mart ayında göreve başlayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, bir önceki Trablus hükümetinin (Ulusal Mutabakat Hükümeti) Kasım 2019'da Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına sadık kalacaklarını söyledi:

"Yunanistan'ın Libya-Türkiye deniz yetki alanları anlaşmasıyla ilgili değerlendirmesine katılmıyoruz. Libyalılara hizmet eden bir anlaşma olduğu için bundan vazgeçmeyeceğiz."

Anlaşma, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge tezleriyle çeliştiği için tepki almıştı. Atina hükümeti, Trablus'taki yeni hükümete Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan vazgeçme ve Yunanistan'la yeni anlaşma imzalama çağrısı yapmıştı. Ancak Dibeybe bu çağrıya da olumsuz yanıt vermişti.

Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera televizyonuna çarşamba günü bir röportaj veren Dibeybe, "Binlerce yabancı paralı savaşçının da kısa zamanda ülkeden çekileceği konusunda umutlu olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde imzalanan Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasına göre ülkedeki yabancı savaşçıların üç ay içinde çekilmesi gerekiyordu. Bir önceki Trablus hükümetiyle imzaladığı askeri işbirliği anlaşması kapsamında Türk askeri de ülkede bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye üzerinden giden Suriyeli savaşçılar da var.

BM, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın fonladığı savaşçılarla birlikte ülkede yaklaşık 20 bin yabancı savaşçının olduğunu tahmin ediyor.