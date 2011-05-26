-LİBYA BAŞBAKANI "HEMEN ATEŞKES" İSTEDİ MADRİD (A.A) - 26.05.2011 - İspanya, Libya Başbakanı El Bağdadi Ali El Mahmudi'den ateşkes talebiyle ilgili bir mektup alındığını doğruladı. İspanya Başbakanlığından bir sözcü basına yaptığı açıklamada, İspanya'nın Libya konusundaki tavrının diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı olduğunu belirterek, Libya'da bir anlaşma olmasını herkesin istediğini ancak ilk olarak bazı adımların atılmasının beklendiğini kaydetti. İngiliz Independent gazetesinde bugün yeralan bir haberde de, El Mahmudi'nin NATO üyesi bazı ülkelere bir mektup gönderip, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği tarafından denetlenecek ve kontrol altında tutulacak bir ateşkes çağrısı yaptığı ifade edilmişti. Haberde Libya hükümetinin, ateşkesin sağlanması halinde "muhalefet ile şartsız müzakere yapılması, genel af ilan edilmesi ve ülkenin yeniden yapılanması için tam işbirliğinde bulunulması" taahhütlerinde bulunduğu belirtildi. Ancak El Mahmudi'nin mektubunda, Libya lideri Muaamer Kaddafi'ye hiçbir atıfta bulunulmaması dikkat çekti. Independent gazetesinin haberinde El Mahmudi'nin mektubunda şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü: "Libya'nın geleceği, 3 ay öncesine oranla radikal bir şekilde farklı olacak. Bu her zaman bizim planımızdı. Sadece şimdi bu süreci hızlandırabiliriz. Bunun için de savaşmayı bırakarak, konuşmaya başlamalıyız. Toplumumuzun gerçeğine ve çağdaş yönetimlerin gerekliliğine karşılık veren bir yönetim sistemi yaratmalıyız. Libya'da veya ülke dışında olan tüm Libyalılara hemen insani yardım ulaştırmalıyız. Şiddet döneminin yerini uzlaşı almalıdır. Her iki taraf da, köşelerinden çıkmak ve bir diyalog sürecine başlamak için teşvik edilmelidir."