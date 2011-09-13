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Dünya

Libya, Başbakan Erdoğan'ı bekliyor TRABLUS (A.A)

13 Eylül 2011 13:46

-Libya, Başbakan Erdoğan'ı bekliyor TRABLUS (A.A) - 13.09.2011 - Türkiye'nin verdiği destek için ''minnettar'' olan Libyalılar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trablus'u ziyaret edecek olmasını sevinçle karşıladı. AA muhabirinin izlenimlerine göre, Başbakan Erdoğan'ın yeni bir sürece giren Libya'ya yapacağı ziyaret Libya gazete ve televizyonlarında geniş yer buldu. Libya'daki halk ayaklanmasının ardından yayın hayatına başlayan ''Şubat'' gazetesinde, Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye ve Libya ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşıyacağı ifade edildi. Gazetede, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'yı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ziyaret edecek olmasının özel anlam taşıdığına işaret edildi. Gazetede, ayrıca ziyaret çerçevesinde Erdoğan'ın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile yapacağı görüşmeye, Libya'daki siyasi dönüşüm, kurumsal yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma konularının ele alınacak olmasına değinildi. Libya Al Hurra Televizyonu ile diğer bir çok Arap televizyonu da haber bültenlerinde Erdoğan'ın yapacağı ziyareti duyurdu. Trablus'un Kaddafi rejiminin unsurlarından arındırılmasının ardından, her akşam Osmanlı Çarşısı önündeki Şehitler Meydanı'nda ''zaferlerini'' kutlayan Libyalılar, Başbakan Erdoğan'ı heyecanla bekliyor. Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Başkan Yardımcısı Mahmud Cibril'in, Türkiye'ye duydukları minnettarlığı ifade etmesinin yanı sıra Libya vatandaşları da Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getiriyor. Öte yandan, Şehitler Meydanı'nda toplananlar arasında ellerinde Türk bayrakları taşıyanların varlığı dikkati çekiyor. Halk ayaklanmasına destek veren ülkeler lehine tezahüratta bulunanların görüldüğü meydanda, Türkiye ve Başbakan Erdoğan lehine sloganlar da atılıyor.

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