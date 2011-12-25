-Libya ''Bağımsızlık Günü''nü kutladı TRABLUS (A.A) - 24.12.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya halkının kendilerinden daha güçlü olan Muammer Kaddafi'nin askerlerine karşı başlattığı özgürlük mücadelesini çok ağır bedeller ödeyerek kazandığını söyledi. Libya'nın, İtalyan ve Fransız egemenliğinden kurtuluşunun yıldönümü olan ve 42 yıllık Kaddafi iktidarı döneminde kutlanmayan ''Bağımsızlık Günü'' dolayısıyla Şüheda Meydanı'nda toplanan bir grup, kutlama yaptı. 42 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında UGK Başkanı Abdülcelil ve Başbakan Abdurrahim El Kib de başkent Trablus'taki İslam Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Libya'nın, 60. bağımsızlık gününü kutlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdülcelil, 1951 yılında başlayan ''yeniden diriliş'' sürecinin daha da güçlenerek devam edeceğini belirtti. Ülkenin özgürlüğüne kavuşması için büyük mücadele verdiğini ve bu uğurda birçok kişinin şehit düştüğünü, birçok kişinin de yaralandığını veya kaybolduğunu anlatan Abdülcelil, ''Libya halkı kendilerinden daha güçlü olan Muammer Kaddafi'nin askerlerine karşı başlattığı özgürlük mücadelesini çok ağır bedeller ödeyerek kazandı. Bu insanlarla her zaman gurur duyacağız. Libya'nın geleceği artık tüm Libyalıların elinde'' şeklinde konuştu. Abdülcelil ayrıca, Kaddafi iktidarına karşı başlatılan isyan sırasında kaybolan insanların bulunması için de çalışmaların artırılacağını ifade etti. Başbakan Abdurrahim El Kib de Libya halkının kendi tarihini yeniden yazdığını bildirdi. ''Bağımsızlık Günü''nü kutlayan Libya halkının geride kalan 10 ay içerisinde özgürlüğüne kavuşabilmek için büyük mücadeleler verdiğine dikkati çeken El Kib, bu uğurda mücadele eden herkesle gurur duyduğunu kaydetti. Libya'nın geleceğini kadınıyla, erkeğiyle toplumun bütün kesimlerinin kendi başına inşa edeceğini dile getiren El Kib, ''60 yıl önce atalarımızın taşıdığı bayrağı bugün artık taşıma sırası bizde. Bunun için bütün Libya halkının desteğine ihtiyaç var. Geçiş dönemi sırasında öğrencisi, basın mensubu, doktoru ve öğretmeniyle herkes özgür Libya için kanının son damlasına kadar çalıştı. Libya'daki bu mücadeleyi tüm dünya halkı gördü. Emeği geçen herkesi kutluyorum'' diye konuştu. Toplantıya hükümet üyelerinin yanı sıra Ulusal Geçiş Konseyi'nden yetkililer katıldı.