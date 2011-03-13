-LİBYA ARAP BİRLİĞİ'NİN KARARINI REDDETTİ KAHİRE (A.A) - 13.03.2011 - Libya, Arap Birliği'nin "Libya hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilsin" kararını reddetti. Libya devlet televizyonu, Arap Birliği'nin BM Güvenlik Konseyi'ne, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge uygulanması çağrısı yapan kararını Trablus yönetiminin reddettiğini ve kararın kabul edilemez bir hareket olduğunu duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de dün toplanan Arap Birliği, BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'yı uçuşa yasak bölge ilan etmesi çağrısında bulunmuş, ayrıca Libyalı muhaliflerin Bingazi kentinde kurduğu Milli Konsey'le iletişim kanallarının açılmasına karar vermiş, Konsey'in Libya halkını temsil ettiğini belirtmişti.