Libya açıklarında tekne battı: 97 kişi kayıp

Avrupa'ya gitmek üzere Libya'dan yola çıkan bir göçmen teknesinin perşembe günü Libya açıklarında battığı bildirildi. Gemide bulunanlardan 23 kişinin kurtarıldığı, 97 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Libya deniz kuvvetleri sözcüsü Eyüp Kassem tarafından yapılan açıklamada, çeşitli Afrika ülkelerinin vatandaşı olan, tamamı erkek 23 göçmenin Trablus kentinden 10 kilometre uzaklıkta kurtarıldığı ifade edildi.

Teknenin gövdesinin tamamıyla parçalandığı bilgisini veren Kassem, halen kayıp olan kişiler arasında 15 kadın ve 5 çocuğun bulunduğunu belirtti. Kassem, kayıp kişilerin ölmüş olduğunu tahmin ettiklerini kaydederek, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını güçleştirdiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Mart ayı sonunda açıkladığı verilere göre, 2017 yılının başından bu yana Libya kıyılarında en az 590 göçmen can verdi ya da kayıplara karıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göreyse, 2017'nin ilk çeyreğinde 24 binden fazla göçmen Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Bu rakam, 2016 yılının aynı zaman diliminde gözlemlenen kişi sayısından 18 bin fazla.

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AFP/BÜ,BK