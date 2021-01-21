Libya açıklarında sığınmacı teknesi alabora oldu: 43 ölü

T24 Dış Haberler

Libya açıklarında sığınmacı taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti.

Zaviya'dan ayrıldıktan birkaç saat sonra alabora olan tekneden 10 kişi kurtarılabildi.

Birleşmiş Milletler'in göçmenlik ve mülteciler kurumları tarafından yapılan ortak açıklamada bunun 2021'in merkezi Akdeniz'de meydana gelen ilk sığınmacı teknesi kazası olduğu belirtildi. 2020'de benzer kazalarda yüzlerce sığınmacı hayatını kaybetti.

Denizde tehlikede olan sığınmacı ve mültecilerle temas kuran Alarm Phone'un sözcüsü, ölümlerin Avrupa'nın sınır politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Sözcü, birçok kurtarma gemisine el konulduğunu veya inceleme altına alındığını ifade etti.