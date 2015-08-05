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Dünya
Deutsche Welle

Libya açıklarında sığınmacı gemisi battı

Libya açıklarında 700 sığınmacıyı taşıyan bir geminin battığı açıklandı. İtalyan yetkililer yüzlerce kişinin ölmesinden endişe ediyor.

05 Ağustos 2015 22:29


Libya açıklarında yüzlerce sığınmacıyı taşıyan geminin neden alabora olduğu bilinmiyor. İtalyan yetkililer yardım çağrısının ardından hemen olay yerine gittiklerini ve denizdeki göçmenleri kurtarmaya çalıştıklarını açıkladı. İtalyan haber ajansı Ansa ve Times of Malta'nın haberine göre kazanın olduğu noktaya çok sayıda yardım gemisi gönderildi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne ait yardım gemisi de olay yerinde. Yetkililer şu ana dek 400 sığınmacının kurtarıldığını belirtti. Ancak gemide 700 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan 2 bin sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre 2014 yılında bu rakam 3 bin 279'du. Örgüt Ocak ayından bu yana 188 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden tekne ya da botlarla tehlikeli bir yolculuk yaparak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığını açıkladı. Sığınmacıların çoğu İtalya ya da Yunanistan'a gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaAnsaTimesMaltaTanımayan DoktorlarAkdenizAvrupaCenevreUluslararası GöçOcakYunanistanDeutsche Welle Türkçe afp/reuters/dpa

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