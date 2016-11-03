Libya açıklarında iki mülteci gemisi battı, onlarca kişi öldü

Libya açıklarında iki mülteci gemisinin battığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının 240'ı bulmasından korkuluyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Carlotta Sami, gemilerin birinde 29 kişinin kurtulduğunu, 120 kişinin ise denizde kaybolduğunu söyledi.

İkinci gemide ise sadece iki kişi kurtulabildi. Bu gemidekilerden 120'sinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Carlotta Sami ise yaptığı açıklamada gemilerde ağırlıklı olarak Batı Afrika ülkelerinden mültecilerin bulunduğunu açıkladı.

UNHCR daha önce, şu ana dek Akdeniz'de 4 bine yakın göçmenin hayatını kaybettiğini ve 2016'nın bu açıdan en yüksek can kaybının görüldüğü yıl olduğunu duyurmuştu.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, mültecilerin güzergah olarak Libya üzerinden Akdeniz'i aşarak İtalya'ya gitmeye çalıştıklarına dikkat çekiliyor.