T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya açıklarında göçmen faciası: 50 ölü!

Arama yapılan teknede, 430 kişi kurtarıldı

27 Ağustos 2015 02:13

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarındaki bir teknede yaklaşık 50 mülteciye ait cansız bedenin bulunduğunu bildirdi.

Birim adına açıklama yapan sözcü, AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex programına bağlı Poseidon adlı geminin yardımda bulunmak amacıyla tekneye yaklaştığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan aramada teknede yaklaşık 50 cesedin bulunduğunu söyleyen sözcü, 430 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, şu ana kadar denizi aşarak Avrupa’ya geçmeye çalışan 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ETİKETLER

italyagöçmenhaberölükurtartıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24