Libya açıklarında göçmen faciası: 50 ölü!

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarındaki bir teknede yaklaşık 50 mülteciye ait cansız bedenin bulunduğunu bildirdi.

Birim adına açıklama yapan sözcü, AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex programına bağlı Poseidon adlı geminin yardımda bulunmak amacıyla tekneye yaklaştığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan aramada teknede yaklaşık 50 cesedin bulunduğunu söyleyen sözcü, 430 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, şu ana kadar denizi aşarak Avrupa’ya geçmeye çalışan 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.