Libya açıklarında aşırı kalabalık sığınmacı teknesindeki 10 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Libya kıyısı açıklarında aşırı kalabalık bir sığınmacı teknesinde 10 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, 100’den fazla kişinin bulunduğu ahşap teknede hayatta kalanlar, ölen kişilerin ağır bir yakıt kokusunun bulunduğu, kalabalık alt güvertede boğularak öldüğünü söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bir kurtarma gemisi göndererek aşırı kalabalık teknedeki 99 kişiyi kurtardı. Kurtulan herkeste akut stres ve travma semptomları olduğu belirtildi.

Gönüllü Akdeniz kurtarma acil durum hattı Alarm Phone, Avrupa yetkililerinin yardım sinyalini dikkate almadığını söyledi. Alarm Phone “Sinyali birkaç saat önce vermiştik ancak kimse yanıt vermedi. Önlenebilir bu ölümleri duyurmaktan bıktık” dedi.