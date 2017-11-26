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Dünya

Libya açıklarında aralarında çocukların da olduğu 31 kişinin cesedine ulaşıldı

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden İtalya’ya geçti

26 Kasım 2017 01:32

Sahil güvenlik ekipleri, başkent Trablus açıklarında, Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu 31 sığınmacının cesedini buldu.

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 31 sığınmacıya ait cesede ulaşıldığı, 35 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Karabulli'nin 20 mil kuzeyinde sahil güvenlik ekiplerinin 31 kişiye ait cesede ulaştığını, 35 kişiyi kurtardığını belirtti.

Sığınmacıları taşıyan teknenin dün saat 22.00 sularında Karabulli'den çıktığını ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya varmaya çalışırken battığını ifade eden Kasım, teknedeki tüm sığınmacıların Afrika ülkelerinden olduğunu ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl Akdeniz'e geçmeye çalışan 5 bini aşkın sığnmacı ise 'umuda yolculuk' sırasında yaşamını yitirdi.

 

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