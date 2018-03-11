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Dünya

Libya açıklarında 237 sığınmacı boğulmaktan kurtarıldı

2 şişme botta bulunan 44'ü kadın 7'si çocuk 237 kaçak sığınmacı Libya Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı

11 Mart 2018 03:44

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı deniz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Ez-Zaviye kenti açıklarında 237 sığınmacıyı ölümden kurtardığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 şişme botta 44'ü kadın 7'si çocuk 237 kaçak sığınmacının boğulmaktan kurtarıldıkları belirtildi.

Kaçak göçmenlere sağlık hizmeti ve insani yardım sağlandığı da aktarılan açıklamada, 2 Bangladeşli dışındaki kaçak sığınmacıların Afrika ülkesi vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden sığınmacı bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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