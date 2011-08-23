-Libya 72 saat içinde özgürlüğüne kavuşacak NEW YORK/TRABLUS (A.A) - 23.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Babül Aziziye karargahının tamamen muhaliflerin kontrolüne geçtiği bildirildi. Libya'nın BM Büyükelçisi İbrahim Debbaşi, Babül Aziziye'nin "tamamen devrimcilerin ellerinde olduğunu" belirterek, tüm Libya'nın 72 saat içinde özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini kaydetti. Libyalı görgü tanıkları da Babül Aziziye karargahındaki Libyalı muhaliflerin, silahları yağmaladıklarını ve keskin nişancı tüfeklerine el koyduklarını belirttiler.