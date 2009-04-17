Liberya'da 40 mahkum cezaevinden kaçtı

Afrika ülkesi Liberya'da 40 mahkumun cezaevinden kaçtığı bildirildi.



Yetkililer, Zwedru'daki cezaevinden kaçan ve "azılı suçlu" olarak bilinen 40 mahkumdan 9'unun yakalandığını, ancak halen kaçak olan diğer mahkumların halkın güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.



Mahkumların, güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasından faydalanarak kaçtığını açıklayan yetkililer, mahkumlardan bazılarının sınır komşusu Fildişi Sahilleri'ne gitmeye çalışabileceğini söyledi.



Geçen yıl da yaklaşık 100 mahkum Monrovia kentindeki çok sıkı korunan South Beach cezaevinden kaçmıştı.

