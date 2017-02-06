Liberya Başkanı resmi yurt dışı gezilerini yasakladı

Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in ülkedeki döviz miktarının korunması için resmi yurt dışı gezileri 2 aylığına yasakladığı bildirildi.



Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bakanlar ve hükümet organlarının yöneticileri ile söz konusu kişilerin vekilleri ve yardımcıları 60 günlüğüne resmi yurt dışı gezilerinden men edildi.



Bu arada, yasağa istisnaların ancak Devlet Başkanı Sirleaf ile birebir görüşmeyle ve "yurt dışı gezi milli menfaatler için mecbur görüldüğü" takdirde yapılabileceği belirtildi.



Ayrıca açıklamada, ülkede ciddi sermaye kaybı olduğu ifade edildi.



Liberya ekonomisi, artan döviz kuru nedeniyle zor günler yaşıyor. Döviz kurundaki artış enflasyona neden oluyor. Başkent Monrovia'da hafta sonu dükkan ve şirket sahipleri ithal mallara yönelik yüksek gümrük vergilerini iş yerlerini kapatarak protesto etmişti.



Sirleaf, son olarak ülkede 2014 yılı başında patlak veren Ebola salgınının ardından resmi gezilere sınırlama getirmişti.Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in ülkedeki döviz miktarının korunması için resmi yurt dışı gezileri 2 aylığına yasakladığı bildirildi.



Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bakanlar ve hükümet organlarının yöneticileri ile söz konusu kişilerin vekilleri ve yardımcıları 60 günlüğüne resmi yurt dışı gezilerinden men edildi.



Bu arada, yasağa istisnaların ancak Devlet Başkanı Sirleaf ile birebir görüşmeyle ve "yurt dışı gezi milli menfaatler için mecbur görüldüğü" takdirde yapılabileceği belirtildi.



Ayrıca açıklamada, ülkede ciddi sermaye kaybı olduğu ifade edildi.



Liberya ekonomisi, artan döviz kuru nedeniyle zor günler yaşıyor. Döviz kurundaki artış enflasyona neden oluyor. Başkent Monrovia'da hafta sonu dükkan ve şirket sahipleri ithal mallara yönelik yüksek gümrük vergilerini iş yerlerini kapatarak protesto etmişti.



Sirleaf, son olarak ülkede 2014 yılı başında patlak veren Ebola salgınının ardından resmi gezilere sınırlama getirmişti.

