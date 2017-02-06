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Dünya

Liberya Başkanı resmi yurt dışı gezilerini yasakladı

Devlet Başkanı Sirleaf, ülkedeki döviz miktarının korunması amacıyla resmi yurt dışı gezileri 60 günlüğüne askıya aldı

06 Şubat 2017 20:06

Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in  ülkedeki döviz miktarının korunması için resmi yurt dışı gezileri 2 aylığına  yasakladığı bildirildi. 
  
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bakanlar  ve hükümet organlarının yöneticileri ile söz konusu kişilerin vekilleri ve  yardımcıları 60 günlüğüne resmi yurt dışı gezilerinden men edildi.
  
Bu arada, yasağa istisnaların ancak Devlet Başkanı Sirleaf ile birebir  görüşmeyle ve "yurt dışı gezi milli menfaatler için mecbur görüldüğü" takdirde  yapılabileceği belirtildi.
 
Ayrıca açıklamada, ülkede ciddi sermaye kaybı olduğu ifade edildi.
 
Liberya ekonomisi, artan döviz kuru nedeniyle zor günler yaşıyor.  Döviz kurundaki artış enflasyona neden oluyor. Başkent Monrovia'da hafta sonu  dükkan ve şirket sahipleri ithal mallara yönelik yüksek gümrük vergilerini iş  yerlerini kapatarak protesto etmişti.
 
Sirleaf, son olarak ülkede 2014 yılı başında patlak veren Ebola  salgınının ardından resmi gezilere sınırlama getirmişti.Liberya'da Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in  ülkedeki döviz miktarının korunması için resmi yurt dışı gezileri 2 aylığına  yasakladığı bildirildi. 
  
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bakanlar  ve hükümet organlarının yöneticileri ile söz konusu kişilerin vekilleri ve  yardımcıları 60 günlüğüne resmi yurt dışı gezilerinden men edildi.
  
Bu arada, yasağa istisnaların ancak Devlet Başkanı Sirleaf ile birebir  görüşmeyle ve "yurt dışı gezi milli menfaatler için mecbur görüldüğü" takdirde  yapılabileceği belirtildi.
 
Ayrıca açıklamada, ülkede ciddi sermaye kaybı olduğu ifade edildi.
 
Liberya ekonomisi, artan döviz kuru nedeniyle zor günler yaşıyor.  Döviz kurundaki artış enflasyona neden oluyor. Başkent Monrovia'da hafta sonu  dükkan ve şirket sahipleri ithal mallara yönelik yüksek gümrük vergilerini iş  yerlerini kapatarak protesto etmişti.
 
Sirleaf, son olarak ülkede 2014 yılı başında patlak veren Ebola  salgınının ardından resmi gezilere sınırlama getirmişti.
 

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