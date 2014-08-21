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Dünya

Libertadores Kupası Papa'nın ellerinde

Vatikan'da çarşamba günleri halka açık kabul günü yapan Papa'nın, bu çarşamba ülkesi Arjantin'den özel konukları vardı

21 Ağustos 2014 09:52

Arjantin'in San Lorenzo takımı, Libertadores Kupası'nı taraftarı Papa Franciscus'a getirdi.

Katoliklerin lideri seçildiği Mart 2013'ten bu yana sıcak tavırlarıyla sempati toplamasının yanı sıra futbola olan ilgisiyle dikkati çeken Papa Franciscus, geçen hafta Paraguay'ın Nacional takımını yenerek tarihinde ilk kez Libertadores Kupası'nı kazanan sıkı taraftarı olduğu San Lorenzo takımını kabul etti.

Papa, kupayla kendisini ziyarete gelen San Lorenzo Başkanı Mattias Lammens, Başkan Yardımcısı Marcello Tinelli, İdari Direktör Bernardo Romeo, antrenör Edgardo Bauza, oyunculardan Juan Mercier ve Julio Buffarini'yi kabul etti.

San Lorenzo takım ve yöneticileri kazandıkları kupa ve Papa ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Papa da, San Lorenzo takımı hakkında, "Benim kültürümün bir parçası" dedi.

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