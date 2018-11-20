2018 Libertadores finali ikinci maçında River Plate ve Boca Juniors 2-2'nin rövaşında 24 Kasım Cumartesi günü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. 6 yaşındaki River Plate taraftarı Renzo, Libertadores finali için oyuncaklarını satışa çıkardı.

Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanacak dev maçı tribünden izlemek isteyen küçük bir River Plate taraftarı duygusal bir işe kalkıştı. 6 yaşındaki Renzo, maç bileti için oyuncaklarını satışa koydu.

Evinin hemen önünde "Oyuncaklarımı El Monumental'a gitmeye çalışmak için satıyorum" yazısıyla ufak bir alan yaratan Renzo'nun ailesi oğullarının bu girişimini sosyal medyada paylaştı. River Plate taraftarları arasında hızla yayılan bu paylaşımın kulübe ulaşması uzun sürmedi.

Başkan Emanuel Julian Barneaud, Renzo ile annesinin Buenos Aires'e gelmesi ve Libertadores finalini yerinde izlemesi için bilet tahsis etti.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 7 bin dolara kadar çıkıyor.