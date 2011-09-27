Liberman Erdoğan'ı hedef gösterdi

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Amerikan medyasınada verdiği demeçlere, İsrail’den büyük tepki geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Dışişleri Bakanı Lieberman'dan Erdoğan’a sert tepki geldi.



Başbakan Erdoğan'ın, Amerikan medyasına verdiği demeçlerde, İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürmesi, İsrail hükümetinin tepkisine neden oldu. Başbakan Netanyahu, Erdoğan'ı kışkırtıcılıkla suçlarken, Dışişleri Bakanı Lieberman da Başbakan'ın, İsrail karşıtı açıklamalarını teröre destek olarak tanımladı.



Lieberman, Erdoğan'ın, İsrail için harika bir halkla ilişkiler aracı olduğunu da savundu. Netanyahu, Erdoğan'ın, İsrail için sarfettiği "hep onlar kurbanmış gibi davranıyor " sözünü eleştirdi.

'Erdoğan konuştukça İsrail'e destek artıyor'



Erdoğan'a tepki gösteren bir diğer isim de Dışişleri Bakanı Lieberman'dı. Erdoğan'ın Amerikan CNN televizyonuna verdiği demecin İsrail için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten Lieberman, "halkla ilişkiler çalışması olarak tüm medya kuruluşlarını satın alır ve Erdoğan'ın gece gündüz konuşmasını sağlardım. Her konuştuğunda İsrail devletine olan destek artıyor" dedi.



Lieberman, İsrail'in yıllarca dost bir ülke olan Türkiye ile sorunu olmadığını belirtti, savunma ve ekonomi dahil pek çok alanda Türkiye ile ortak olduklarını ve işbirliği yaptıklarını hatırlattı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında Amerikan CNN televizyonundaki açıklamalarında sürekli "Filistinliler'in İsrail halkını devamlı bombalarla rahatsız edip, çok sayıda İsrail vatandaşının öldürüldüğünün söylendiğini" belirterek, "Bize Filistinliler'in attıkları füzelerle, bombalarla kaç İsrailli öldürülmüş, belgelesinler" demişti.



"Yüzlerce, binlerce, on binlerce Filistinli'nin öldürüldüğü çok açık, net ortadadır. Sadece Gazze'de binlerce insan öldürüldü" diyen Başbakan Erdoğan, "İsrailliler'in, tarihteki bir soykırımın arkasına sığınıp, bununla dünyada kendilerini mağdur, mazlum konusuna soktuklarını" da vurgulamıştı.

'Sorunumuz Türk liderliğiyle'



"Sorunumuz Türk liderliğiyle, terörü besleyen ve destekleyen radikal ve aşırı İslamcı liderlikle" diyen İsrail Dışişleri Bakanı, Başbakan Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Demokrasi göndermesi



Lieberman, Türkiye'de 57 gazetecinin cezaevinde olduğunu, İran'da bile bu sayının sadece 34 olduğunu da işaret ederek Erdoğan'a demokrasi konusunda yüklendi.

'Erdoğan'ın Filistin konusndaki suçlamaları asılsız'



Netanyahu, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında Yahudi Soykırımı ve İsrail'in onbinlerce Filistinli'yi öldürdüğü yolundaki sözlerini cevaplandırırken, "Bunlar, gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmayan çirkin suçlamalardır" ifadesini kullandı.



İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini "asılsız" ve "skandal" olarak değerlendirdi.

'İsrail binlerce vatandaşını kaybetti'



"Bunlar, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan çirkin suçlamalar. Soykırım, tarihte bizim halkımıza karşı işlenmiş en kötü suçtur" ifadelerini kullanan Netanyahu, "İsrail'in Filistin terörizminden binlerce vatandaşını kaybettiği" düşüncesini dile getirdi.



