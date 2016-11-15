Liberland: Bir adamın özgürlükçü ütopik ülkesi

Sırbistan ve Hırvatistan arasında bulunan 7 kilometre karelik sahipsiz topraklarda kendi ütopik ülkesini yaratmaya çalışan Vit Jedlicka adlı adamın 'ülkesine' girişi engellendi.

Liberland adını koyduğu topraklardan sürülen Vit Jedlicka, Tuna Nehri'nden "vatanım" dediği ülkeye birkaç kilometre öteden bakakaldı.

2015 yazında arkadaşları huzurunda Liberland'ın başkanı seçilen Jedlika bu topraklarda özgürlükçü bir rejim kurmayı planlıyordu. Ütopik vatanında silah kontrolü veya zorunlu vergiler olmayacak ve para olarak Bitcoin kullanılacaktı.

O zamandan beri yarım milyon insan internetten Liberland'ın vatandaşlığına başvurdu. Vit Jedlika kendisi gibi özgürlükçü görüşleri savunan zengin bağışçılar sayesinde diplomatik pasaportlar bastırdı.

Ancak bir yılı aşkın süredir ne kendisi ne de bir başkası Liberland'a taşınamadı.

2015 yılında Liberland hiçbir devletin sahip çıkmadığı bir kara parçasıydı. Bir zamanlar Sırbistan'a ait olan bölge 1990'larda Yugoslavya'da iç savaş bittikten sonra sınırlar tekrar çizildiğinde Hırvatistan'a geçmişti.

Hırvatistan bu bölgeye yeni sınırları kabul etmek istemediği için sahip çıkmadı. Sırbistan da yeni sınırları benimsediği için Liberland'ı almadı.

Böylece 32 yaşındaki Jedlicka, bu bölgeye talip oldu.

Ancak Hırvatistan, serbest silah kullanımını destekleyen özgürlükçü ütopik bir devletle komşu olmak istemiyordu. Bu nedenle Hırvatistan yetkilileri Liberland'a girmeye çalışan herkesi ya tutukladı ya ceza kesti.

Jedlicka ütopyasından vazgeçmedi. Kendisine uluslararası bir takvim belirleyerek dünya çapında birçok özgürlükçü görüşlerin konuşulduğu konferansa katıldı ve Liberland'a bakanlar ve dış işleri temsilcileri tayin etti.

Eylül ayında ben de Budapeşte'ye gittim, Liberland Başkanı Jedlicka ve Dış İşleri Bakanı Jose Miguel Maschietto ile tanıştım.

Gece geç saatte küçük bir geçit sayesinde Liberland'e girdik. Jedlicka kendini Başkan olarak değil de bir turistmiş gibi tanıttı.

Başkanın iki randevusu vardı. Yerel makroekonomik bir konferansa katılması gerekiyordu, ayrıca Liberland'e izinsiz girmesiyle ilgili temyize başvuracaktı.

Konferansta kendisini gerçek bir devletin temsilcisi olarak tanıtmayı ve Avrupalı bürokratlara parlak broşürler dağıtmayı planlıyordu. Jedlicka da diğer Liberlandlılar gibi Balkanlar'da kurulabilecek küçük bir serbest pazarın bölgeye ekonomik olarak yardım edebileceğine inanıyor.

Dava ise tuhaftı. Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, Jedlicka'nın davasını yerel ceza mahkemesine yeniden yargılanma için geri gönderdi. Jedlicka davayı kaybetmeyi umuyordu çünkü bu Hırvatistan'ın kendisinin Liberland'e girişini engelleyerek, oranın bir ülke olduğunu kabul etmeleri anlamına geleceğini düşünüyordu.

Dava şimdilik ertelendi. Biz de nehirdeki kayıklara baktık.

Jedlicka Liberland'a taşınamazsa,Tuna Nehri'nde bir gemide yaşamayı planlıyor. Böylece ne kadar ciddi olduğunu kanıtlayacağını düşünüyor. "İnsanlara gerçekçi şeylerin peşinden koşan gerçek insanlar olduğumuzu göstermek istiyoruz, biraz romantik bir şekilde" diyor.

Bütün bu süre boyunca yanımızda 32 yaşındaki yakışıklı Liberland Dış İşleri Bakanı Jose Miguel Maschietto da vardı.

Maschietto Venedikli. Bana İtalyan ordusunda görevlendirildiğini ve Kosova'da Birleşmiş Milletler'in arabulucusu olarak çalıştığını söyledi. Ancak zamanını söylemedi. Ayrıca bana sürekli daha sonra doğru olmadığını öğrendiğim başka şeyler de anlatıyordu.

Eve dönünce biraz araştırdım ve hakkında inanılması zor bir başka hikaye daha keşfettim.

3 yıl önce Maschietto dünya çapında üne sahip olan bir piyanist ve besteci olduğunu iddia etmişti. Gravity'nin film müziğini bestelediğini ve ödül kazandığını ve Prag'da devlet operalarında kondüktörlük yaptığını söylemişti.

Bu müzisyen dahi İtalyan ve Çek medyasına röportajlar vermişti ve Ekvadorlu köklere sahip olduğu için İtalyan bir aile tarafından çocukken evlat edilmişti. Almanya'daki Ekvador elçisi onu Prag'a fahri konsolos olarak atamak istiyordu. Hayatı hakkında bir film çekilecekti.

Yalnız bütün bunların hepsi bir yalandı.

Sonunda Ekvador yönetimi kandırıldıklarını kabul etti ve Maschietto'nun fahri konsolosluğunu geri çekti. Maschietto da ortadan kaybolup, ismini değiştirip birkaç yıl sonra Liberland'in dış işleri bakanı olarak yeniden ortaya çıktı.

Jedlicka'ya bunları anlattım ve oldukça şaşırdı. Maschietto da dış işleri bakanlığından istifa etti.

Başkan Jedlicka bana, "Ekibime en iyi insanları bulmak için çabalıyorum ancak şansım yaver gitmedi. Umarım yakında daha iyi insanları bulurum. Belki sen istihbarat hizmetlerini üstlenmek istersin?" yazdı.

Tarihte de birçok ulus kurucularının keşfettiği gibi, yalnızca düşmanlarına değil arkadaşlarına da dikkat etmelisin.

Eski dış işleri bakanının aksine Vit Jedlicka kimseyi kandırmaya çalışmıyor, ancak iki adam da fantazilerin peşinde koşuyorlar.

Hırvatistan ve Sırbistan aralarındaki sınır anlaşmazlığını çözerlerse özgürlükçü bir cennet kurmak için toprak kalmayacak.

Ama Vit Jedlicka'nın da dediği gibi, tüm ülkeler fantaziden ibarettir. Hepsi kafanızda.