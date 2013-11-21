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Dünya

Libération saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Fransız gazetesi Libération'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, daha önce, Cezayir istihbarat birimleri tarafından Fransız aşırı sol gruplara sızmakla görevlendirildiğini iddia etmişti

21 Kasım 2013 18:16

Fransız polisi, başkent Paris'te Libération gazetesi ve Société Generale bankasına yapılan saldırıların zanlısı olduğu şüphesiyle Abdelhakim Dekhar isimli kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Zanlı Paris'in kuzey batısındaki bir otoparkta gözaltına alındı. Yetkililer Dekhar'ın 1998 yılında bir dizi ölümcül saldırıyla bağlantısından dolayı ceza almış ve Cezayir istihbarat birimleri tarafından Fransız aşırı sol gruplara sızmakla görevlendirildiğini iddia etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, zanlı geçtiğimiz Cuma günü bir TV kanalını tehdit etmek, Pazartesi günü de bir gazeteyle banka şubesine saldırmakla suçlanıyor. Savcılar, suç mahallinden toplanan DNA örneklerinin Dekhar'ınkine uyduğunu açıkladı. Zanlıya haklarının okunmasının ertelendiği ve sorgulanacak halde olmadığı kaydedildi.

Dekhar halktan birinin ihbarı üzerine otoparkta yakalandı. Polis sendikası yetkilisi Christophe Crepin, "Meslektaşlarım zanlıyı anlamakta zorluk çekti. Yakınlarında bulunan boş kapsüllere dayanarak kendisinin ilaç aldığına kanaat getirdiler" dedi. Kimi yayın kuruluşları Dekhar'ın intihar etmeye çalışmış olabileceğini söylüyor.

 

Zanlı 'Rey-Maupin' davasında yargılanmıştı

 

BBC Paris muhabiri Hugh Schofield, Dekhar'ın 'Rey-Maupin olayı' olarak anılan olayla bağlantılı üçüncü kişi olduğuna inanıldığını söylüyor. Güvenlik görevlilerinden silah çalma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan, ve anarşist gruplarla bağı olduğuna inanılan iki kişinin soyadıyla anılan 'Rey-Maupin olayında' çift bir taksi kaçırmıştı. Taksi kaçırıldıktan sonra yaşanan kovalamaca ve silahlı çatışma sonucunda üç polis, taksinin şoförü ve Audry Maupin ölmüştü. Maupin'in kız arkadaşı Florence Rey birkaç yıl önce hapisten çıkmıştı. 1998 yılında görülen davasında Dekhar masum olduğunu ve Cezayir istihbarat birimleri tarafından Fransız aşırı sol gruplara sızmakla görevlendirildiğini iddia etmişti. Dekhar dört yıl hapis yatmıştı.

 

'Hapisten yeni çıktım'

 

Düzenlenen saldırılarda Libération gazetesinde çalışan bir fotoğrafçı ciddi şekilde yaralandı. Libération haberi, 'Silahını çıkardı ve iki el ateş etti' manşetiyle duyurdu. Gazete iç sayfalarında da 23 yaşındaki fotoğrafçının sırtından iki kez iri saçmalarla vurulduğu saldırının ayrıntılarına yer verdi. Gazete binasının resepsiyonunda çalışan görevliler, saldırganın silahını üçüncü kez ateşlemeye çalıştığını ancak silahın tutukluk yaptığını belirttiler ve bunun belki de ölümden kurtulmalarını sağladığını anlattılar. Saldırının ardından şüpheli kişi ilerleyen saatlerde Paris'in La Defence bölgesinde görüldü. Bir otomobili gasp eden saldırgan sürücüyü kendisini Champs Elysee'ye götürmeye zorladı. Otomobilin sürücüsü, ifadesinde saldırganın "Hapisten yeni çıktım" dediğini söyledi.

Saldırı Fransız gazetelerinde şok etkisi yarattı. Libération gazetesi editörü Nicolas Demorand, kaleme aldığı açıklamada gazetenin yayın hayatına devam edeceğini söyledi. Demorand "Bir gazeteye ateş açılması, işlerini yapanlara düzenlenmiş bir saldırıdır. Bu ayrıca, Cumhuriyet olarak adlandırdığımız fikre ve değerlere yapılmış bir saldırıdır." dedi. Hastaneye kaldırılan silahlı saldırı kurbanının durumunun iyi olduğu, bilincinin açık olduğu ve suni solunuma ihtiyacı kalmadığı söyleniyor.

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