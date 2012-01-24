-Liberallerden Fransa'ya sert eleştiriler BRÜKSEL (A.A) - 24.01.2012 - Avrupa Parlamentosu'nun üçüncü büyük siyasi grubu Liberaller, Fransa Senatosunun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul etmesine sert tepki gösterdi. Liberallerin gölge Türkiye Raportörü Aleksander Graf Lambsdorff, yazılı açıklamasında, ''Fransa Senatosunun dünkü kararıyla zaten sıkıntılı olan Türkiye-AB ilişkilerine ilave bir yük bindi. Ender, dar tanımlanmış ve siyasi aşıdan meşru istisnalar dışında tarihin gerçekleri tarihçilere bırakılmalıdır ve asla suç haline getirilmemelidir. Fransa Senatosundaki oylama bütünüyle daha da uygunsuz, çünkü 1915'te Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığı iddiası hiçbir şekilde Fransa'nın müdahil olduğu bir vaka değil'' dedi. Türkiye'ye her şeye rağmen teenni göstermesi çağrısında bulunan Lambsdorff, ''Türkiye'nin fazla tepki göstermesi riski var ve AB'ye katılım müzakerelerinin ortasındaki bir ülkenin Türk karşıtı duyarlılığı beslemekten kaçınarak ılımlı tepki vermesi önemli. Türkiye-Avrupa ilişkilerini kaçınılmaz olarak etkileyeceği için Ankara ve Paris arasındaki bağlantı kesilmemeli'' ifadesini kullandı. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi İngiliz Liberal Andrew Duff ise ''Fransa meclisinin mahkeme rolü oynaması yanlış. Soykırımın tanımı yargının işidir ve bu parti politikasının bayağılığına indirgenemez'' diye konuştu.