Liberaller seçim programından Türkiye'ye desteği çıkardı

Hür Demokrat Parti'nin (FPD) Pazar günü Berlin'de yapılan kongresinde, Eylül ayındaki parlamento seçimleri için hazırlanan program delegeler tarafından kabul edildi.

Hür Demokratların seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği için yürütülen müzakerelere son verilmesi isteniyor. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek artan otoriter bir şekilde yönettiği Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak aday olamayacağı vurgulanıyor. Programda, AB'ye üye olmanın en önemli şartlarından birinin Kopenhag Kriterleri'ni yerine getirmek olduğu hatırlatılıyor ve "Türkiye'nin işler bir hukuk devleti için bu kriterilerde talep edilen koşulların son dönemde yerine getirilmediğinin açık olduğu” ifade ediliyor.

Ancak Türkiye'nin "vazgeçilemeyecek bir ortak” olduğunu vurgulayan Hür Demokratlar, Türkiye ile ilişkilerin güvenlik ve ekonomik işbirliği çerçevesinde yeni bir temel üzerinde yeniden şekillendirilmesini talep ediyor.

2013'te Türkiye'nin AB perspektifine destek vardı

Hür Demokratların artık Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine destek vermediği dikkat çekiyor. 2009-2013 yıllarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile koalisyonda yer alan Hür Demokratlar, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine destek vermiş ve müzarekelerin ucu açık olarak sürdürülmesi gerektiğini savunmuştu. Hür Demokrat Parti'nin 2013 yılı seçim programında da aynı görüş savunularak Türkiye'nin "üyelik perspektifinin desteklendiği” ifade edilmişti.

Liberal bir çizgi izleyen Hür Demokrat Parti, 2013 yılında yapılan genel seçimlerde Alman federal meclisine girememişti. Christian Lindner liderliğinde eylül ayındaki parlamento seçimlerine hazırlanan Hür Demokratlar, yüzde 5 barajını aşarak yeniden Alman federal meclisine girmeyi hedefliyor.

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DW/Reuters/JD/HS