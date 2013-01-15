Libananco davasını kaybeden Uzan: Siyasi linç

Türkiye lehine sonuçlanan 10 milyar dolarlık Libananco davasının temyiz duruşmasında Uzan tarafı kendilerine 'siyasi linç' yapıldığını savundu. Türk tarafı ise Uzanların yolsuzluklarının sadece Türkiye'de değil, ABD ve İngiltere mahkemelerinde de tescil edildiğini kaydetti.



Türkiye'nin lehine sonuçlanan Libananco davasının temyiz duruşmasında, Cem Uzan tarafı kendilerine ''siyasi linç'' yapıldığını savunurken, Türk tarafı bunun bir yolsuzluk olduğunu ve Uzanların yolsuzluklarının sadece Türkiye'de değil, ABD ve İngiltere mahkemelerinde de tescil edildiğini kaydetti.

Uzan Grubu'na ait Çukurova (ÇEAŞ) ile Kepez elektrik şirketlerine el konulmasından kaynaklanan dava, Güney Kıbrıslı Libananco isimli şirketin, ÇEAŞ ve Kepez'e ortak olduğunu ve el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek, 2006'da Türkiye aleyhine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'ne (ICSID) başvurmasıyla başlamıştı.

Yaklaşık 5 yıllık sürecin sonunda, 10.1 milyar dolarlık tazminat davasında tahkim heyeti, 2011'in Eylül ayındaki 185 sayfadan oluşan gerekçeli kararında, Uzan ailesi tarafından sunulan delillerden Libananco'nun bir yabancı yatırımcı olduğunu kanıtlayamadığını belirterek, davayı esasa girmeden reddetmişti.

Libananco Holding'in bu kararı temyize taşıması üzerine, neredeyse 1 yıldır devam eden sürecin son duruşmasına ABD'nin başkenti Washington'da başlandı.

Davada Türkiye'yi İsviçreli Lalive Hukuk Bürosu savunurken, süreci baştan sona takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre, duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan Cem Uzan video bağlantısıyla canlı katıldı ama konuşma yapmadı.



'Asıl amaç siyasi'



Duruşmada Uzan'ın avukatları iddialarını yöneltirken, aslında hukuken haklı olduklarını ama davada asıl amacın siyasi olduğunu iddia etti ve "siyasi linç sonucunda bunun yapıldığını" öne sürdü.

Türkiye'nin avukatları ise burada bir yolsuzluk yapıldığını belirterek, Uzanların yolsuzluklarının sadece Türkiye değil, ABD ve İngiltere mahkemelerinde de tescil edildiğini kaydetti.



Mahkeme bugün son kez dinleyecek



Libananco davasının ikinci günü olan bugün de, yarım gün süren bir oturum yapılacak.

Mahkemenin, tarafları son kez dinleyeceği bu oturumda taraflar, iddia ve savunmalarını yaparak soruları yanıtlayacak.

ICSID'ın iptal davasında 2006'dan bu yana yürütülen tüm dava sürecini baştan aşağı tekrar değerlendirmeyeceği ve hakem heyetinin, taraflara eşit savunma hakkı tanınıp tanınmadığı, taraflardan herhangi birinin savunma hakkının ihlal edilip edilmediği gibi prosedürleri gözden geçirerek, kararın iptal edilip edilmeyeceğinde karar kılacağı belirtiliyor.

Mahkeme Türkiye lehine karar verirse, Libananco davası tamamen kapanmış olacak. Heyet davanın bozulması yönünde karar vermesi halinde ise, Libananco davası yeniden görülmeye başlayacak.

Mahkemenin kararını en az 4 ay sonra açıklaması bekleniyor.