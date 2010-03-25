Libananco'da Cem Uzan da dinlendi

T24 - Libananco şirketinin el konulan Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğradığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakkında açtığı ve faiziyle birlikte yaklaşık 21 milyar doları bulan tahkim davasının 3. gün duruşmaları sona erdi. Paris'teki Dünya Bankası binasında görülen duruşmanın son gününde Cem Uzan yaklaşık 3 saat ifade verdi. Uzan binadan ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.





Duruşmanın ardından açıklama yapan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi yetkilileri, üç gündür süren duruşmaların tamamlandığını söyledi.





Cem Uzan 3 saat ifade verdi





Duruşmanın son gününde yaklaşık 3 saat ifade veren Cem Uzan, duruşma ardından binadan ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Duruşmanın ilk iki günü de 6.5 yıldır kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan'ı dinleyen Uluslararası Tahkim Heyeti, davanın esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verecek.



Duruşmayla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, duruşmalarda, davacının 3 tanığının çapraz sorguya alındığını belirtti. Hakim heyetinin durumu değerlendireceğini belirten Çetin, yargı süreci devam ettiği için bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediğini sözlerine ekledi.





21 milyar dolarlık dava





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvurusu üzerine 2003 yılında, Uzan Grubuna ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymuştu.



Bunun üzerine Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco Holdings Co. Ltd., ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'e ortak olduğunu ve söz konusu el koyma ile zarara uğradığını ileri sürerek, Türkiye aleyhine 10 milyar dolarlık dava açmıştı.



Libananco'nun mahkemeyi kazanması durumunda Türkiye'nin faiziyle birlikte 21 milyar doları bulabilecek tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği ileri sürülürken, Yargıtay'ın da onadığı mahkeme kararıyla Uzan Grubunun, şirket hisseleriyle ilgili muvazaalı satış yaptığı tespit edilmişti.



Libananco davasını görüşen uluslararası mahkeme de bu gelişme üzerine Türk mahkemelerinin kararını istemişti. Uzan Grubu'nun muvazaalı hisse devrini tescil eden bu kararın, uluslararası tahkimde görülen Libananco davasının seyrini Türkiye lehine değiştirebileceği belirtiliyor.