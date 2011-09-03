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Ekonomi

Libananco davasında zafer Türkiye'nin ANKARA (A.A)

03 Eylül 2011 05:04

-Libananco davasında zafer Türkiye'nin ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Merkezi Güney Kıbrıs'ta bulunan Libananco şirketinin, el konulan Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğradığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakkında açtığı 10,1 milyar dolar tutarındaki tahkim davasında zafer Türkiye'nin oldu. Libananco davası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2003 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvurusu üzerine, Uzan Grubu'na ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymasından kaynaklanıyor. El koyma kararından 3 yıl sonra 19 Nisan 2006'da Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco Holdings Co. Ltd. isimli şirket, ÇEAŞ ve Kepez'e ortak olduğunu ve el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek, Türkiye aleyhine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nde (ICSID) dava açmıştı. Libananco'nun mahkemeyi kazanması durumunda Türkiye'nin faiziyle birlikte 21 milyar doları bulabilecek tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği ileri sürülürken, Yargıtayın da onadığı mahkeme kararıyla Uzan Grubunun, şirket hisseleriyle ilgili muvazaalı satış yaptığı tespit edilmişti. Libananco davasını görüşen uluslararası mahkeme de bu gelişme üzerine Türk mahkemelerinin kararını istemişti. Uzan Grubunun muvazaalı hisse devrini tescil eden bu kararın, uluslararası tahkimde görülen Libananco davasının seyrini Türkiye lehine değiştirebileceği belirtilmişti.

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