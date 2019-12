Libananco davasında Uzan 100 milyar dolar istiyor

T24 - Artık sona gelinen Libananco davasında perde arkasındaki uzan tazminat talebine yüzde 500 zam yaptı.



Libananco davasında sona yaklaşılırken ilginç gelişmeler birbirini izliyor. Güney Kıbrıs’ta kurulu bulunan Libananco adlı şirket tazminat talebine yüzde 500 oranında zam yaptı.



International Centre for Settlement of Investment Disputes’a (ICSID) başvuran ve “Ben Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik’in ortağıyım. Enerji Bakanlığı’nın el koyma işlemi ile birlikte ana para olarak 10.1 milyar dolar faiziyle 21.5 milyar dolar zarara uğradım. Bu zararın Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmasını talep ediyorum” diyen ve dava açan Libananco, yeni bir dilekçeyi Mahkeme Heyeti’ne sundu. Söz konusu dilekçede tazminat talebi 21.5 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarıldı.





Bu hesap nereden çıktı?



Libananco’yu perde arkasından yöneten Cem Uzan danışmanlarına ve eksperlere yeni bir hesap yaptırdı. Enerji Bakanlığı’na bağlı kuruluşların başta elektrik olmak üzere yaptığı ticarette karşı tarafın temerrüde düşmesi halinde aylık yüzde 2.5 gecikme faizi uyguladığını dikkate alan Cem Uzan, faiz hesabının bu temerrüt oranına göre yeniden yapılmasını istedi. Böylece dolar bazında yıllık yüzde 30 gibi bir rakama ulaşıldı.



Çukurova ve Kepez Elektrik’in mal varlıklarına el konulduğu Haziran 2003’ten bu yana geriye dönük olarak hesap yapıldı. Ayrıca bundan sonra imtiyazın devam ettiği süre de dikkate alındı. 12 Haziran 2003 tarihinde Enerji Bakanlığı tek taraflı olarak Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş. ile arasında imzaladığı “Görev Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri”ni feshetmişti. 1953’te yapılan ilk imtiyaz anlaşmasının ardından 1988 yılında imtiyaz sözleşmeleri yenilenmiş ve söz konusu şirketlere 70 yıl boyunca daha imtiyaz hakkı tanınmıştı. Yani bu sözleşmelere göre hem Çukurova Elektrik hem de Kepez Elektrik 2058 yılına kadar elektrik üretecek ve üretilen elektriği Çukurova Bölgesi’nde satabilecekti.



Söz konusu faiz hesabını 2058 yılına kadar götüren Cem Uzan’ın danışmanları dudak uçurtan bir rakam buldu. Bu rakamı güncelleyerek 100 milyar dolarlık tazminat miktarında karar kıldılar ve söz konusu rakam Tahkim Heyeti’ne yeni tazminat talebi olarak iletildi.





Takdir Tahkim’in



Cem Uzan’ın bu rakamı talep etmesi, davayı kazandığı takdirde alacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu tazminat miktarına Uluslararası Tahkim Heyeti karar verecek.



Bu rakam Cem Uzan’ın belirlediği rakama yakın da olabilir, onu hiç tatmin etmeyecek bir rakam da olabilir. Ya da Libananco davayı kaybeder ve tüm mahkeme masraflarını karşılamak zorunda kalır.



Cem Uzan’a yakın kaynaklar, özellikle Paris duruşmalarından sonra Cem Uzan’ın bu davayı kazanacağına dair inancını artırdığını ve bu yüzden de yeni bir hesap yapılmasını istediğini belirtiyor.





Ve Tahkim karar verdi: Son söz 1 Temmuz’da söylenecek



Libananco davasında kritik sona, Uluslararası Tahkim Heyeti’nin 9 Nisan 2010’da aldığı kararla iyice yaklaşılmış oldu. Uluslararası Tahkim Heyeti her iki taraftan da son sözlerini 1 Temmuz 2010 itibarıyla söylemelerini istedi. Tahkim’in bu kararı, söz konusu davada 1 Temmuz’dan sonra herhangi bir tarihte kararın çıkabileceği anlamına geliyor. Kararın 1 Temmuz’dan sonra 7 gün ile 60 gün arasında çıkabileceği vurgulanıyor.





Türkiye erteletemedi



Uluslararası Tahkim Heyeti’nin aldığı bu kararı Türk tarafının erteletmek için yoğun gayret gösterdiği de dikkati çekti. Türk tarafı 2 Nisan’da Tahkim Heyeti’ne bir dilekçe ile başvurarak, “Çok meşgulüz, davayı biraz erteleyin” dedi. Türk tarafının erteleme isterken “Avukatlarımızın büyük bölümü İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla tercümeler zaman alıyor” mazeretinin arkasına sığınmaları dikkat çekti.





Avukatların işi çıktı



2 Nisan tarihli dilekçede ayrıca Coşar Hukuk Bürosu ile birlikte çalışan ABD’li Freshfields avukatlık bürosunun elinde çok önemli bir başka dava olduğuna da işaret edildi. Freshfields’ın Libananco davasına da bakan çok kritik 3 üyesinin söz konusu davada yer alacağı belirtildi.



Yazıda adı verilmeyen bu davanın 31 Mayıs 2010’da başlayacağı 13 Haziran’a kadar süreceği sözlü savunmaların da 21-23 Temmuz tarihleri arasında verileceği kaydedildi. Dolayısıyla Freshfields’ın elinde bir başka önemli dava olduğu için Libananco davasına yeterince ilgi gösteremeyecekleri, bunun için Tahkim’in ek süre vermesinin gerekli olduğu vurgulandı.



Türkiye’nin itiraz dilekçesini alan Uluslararası Tahkim Heyeti, bu mazeretlerin hiçbirini kabul etmedi ve Libananco davasında son sözlerin 1 Temmuz 2010 itibarıyla söyleneceğini karara bağladı. Heyet, ayrıca yine aynı kararın devamında bugüne kadar hem Libananco tarafının hem de Türk tarafının yaptığı masrafların çıkarılmasını ve kendilerine beyan edilmesini de istedi.





Davayı bitirmek istiyorlar



Türkiye’nin erteleme talebini dikkate almayan Uluslararası Tahkim Heyeti’nin 2006’dan bu yana süren davayı bir an önce bitirmek istediği, Libananco’nun da bunu talep ettiği belirtiliyor.



Bu arada Tahkim Heyeti’nin Türk tarafından gelen itirazlara hep soğuk olması da ayrıca dikkati çekiyor. Bu gelişmeler ister istemez Uzan cephesinde moralleri de yükseltiyor.



Türkiye tarafının son sözlerin söyleneceği tarihi erteleme talebini kabul etmeyen Tahkim Heyeti daha önce de yine Türk tarafının “Hakan Uzan ve Cem Uzan bu davada tanık olarak ifade vermesin” talebini reddetmişti. Interpol tarafından aranan Hakan Uzan, Paris’te ortaya çıkmış ve 23 Mart’ta da ifade vermişti. Türk tarafının Hakan Uzan’ın yakalanması için Fransa İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuru da karşılıksız kalmıştı.