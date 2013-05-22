Libananco davasında Türkiye haklı bulundu

Uluslararası Tahkim Heyeti, Uzan ailesinin Türkiye aleyhine açtığı Libananco davasında Türkiye'yi haklı buldu.

Uluslararası Tahkim Heyeti, faizleriyle birlikte 23.5 milyar doları bulan Libananco davasıyla ilgili kararını açıkladı.

Heyet, Uzan Grubu ile Türkiye arasındaki davada Türkiye'yi haklı buldu. Böylece 2006 yılında başlayan hukuki süreç Türkiye lehine sona ermiş oldu.

Uzan Grubu artık Türkiye'den herhangi bir hisse veya mal talebinde bulunamayacak.

Kararın açıklanmasının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bu davanın artık temyizi yok, kesinleşmiş ve geri dönülemez bir karar. Halkımız adına verdiğimiz bu mücadeleden alnımızın akıyla çıktık" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2003 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun başvurusu üzerine, borçları karşılığında Uzan Grubu'na ait Çukurova ile Kepez Elektrik şirketlerine el koymuştu.

Uzan Grubu ise Güney Kıbrıslı Libananco şirketinin el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek 2006'da tahkime gitmişti.

Tahkim heyeti, yaklaşık 5 yıllık sürecin ardından 10.1 milyar dolarlık tazminat davasında Türkiye lehine karar vermiş, Libananco şirketi de kararı temyiz etmişti.