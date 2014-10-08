Libananco bilirkişisi de Uzan’dan şikâyetçi oldu

Türkiye’nin İnterpol kanalıyla kırmızı bültenle aradığı Cem Uzan, Türkiye aleyhine 23,5 milyar dolar talep ettiği Libananco davasında bilirkişisi ile davalık oldu. Davada Uzan’ı temsil eden bilirkişi Profesör Andreas F. Lowenfeld, kendisine eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle Uzan’dan şikâyetçi oldu.

Libananco tahkim heyeti, 22 Mayıs 2013’te oybirliği ile verdiği kararda Cem Uzan’ın Türkiye aleyhine açtığı davadaki taleplerini reddetti.

Uzan’ın kontrolündeki Libananco şirketi tahkim davası için 82 yaşındaki New Yorklu Profesör Andreas F. Lowenfeld ile İngiliz Hukuk Bürosu Volterra & Fietta Hukuk bürosu tarafından birlikte temsil edilmişti. Davada Libananco şirketinin Profesör Lowenfeld’e tahkim davasında yapmış olduğu hukuki hizmetlerin karşılığında eksik ödeme yapmış olduğu anlaşıldı.

4 Haziran 2014’te Profesör Andreas F. Lowenfeld tarafından New York Eyalet Üst Derece Mahkemesine şikâyet dilekçesi verildi ve Libananco şirketi ile Cem Cengiz Uzan hakkında şikâyette bulunuldu. Prof. Lowenfeld dilekçesinde, gerek dava aşamasında gerekse duruşmaya hazırlık ve duruşmada sözlü savunma aşamalarında hukuki hizmet vermek üzere Cem Cengiz Uzan ile Libananco şirketi adına anlaşma yaptıklarını belirtti. Enerji Bakanlığı yetkilileri de Prof. Lowenfeld’in 14-15 Ocak 2013 tarihlerinde Washington DC’de yapılan duruşmalara katıldığını ve Tahkim Hakem Heyetine sunum yaptığını söylediler.

İlk taksiti ödedi sonra ödemedi

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, hukukçu Prof. Lowenfeld, şikâyet dilekçesinde savunmasını yaptığı Libananco şirketi ve Cem Cengiz Uzan’a gönderdiği hukuki hizmetinin fatura bedelinin ilk taksitinin ödendiğini belirtti. Prof. Lowenfeld ancak, 66 bin dolar tutarındaki Ocak 2013 tarihli ikinci fatura ile ilgili ödemenin kendisine yapılmadığını dile getirerek, mahkemeden sözkonusu fatura bedelinin faizi ve masraflarıyla beraber tarafına ödenmesine hükmedilmesini talep etti.

Tahsilatı yapamadan öldü

Ancak Cem Uzan ve Libananco şirketinden hizmetlerinin karşılığında 66 bin dolar tutarında kestiği faturanın tahsilatı için dava açan Prof. Lowenfeld söz konusu davaya 2012 yılı Ocak ayında dahil olmuştu. Prof. Lowenfeld bu dava sonuçlanmadan 84 yaşında 9 Temmuz 2014 tarihinde öldü.

Hem hukukçu hem bilirkişi

Enerji Bakanlığı yetkilileri, Libananco davasında iki tarafın da bilirkişi atayabildiğini belirterek, Uzan adına hukukçu bilirkişi olarak Prof. Lowenfeld’in dinlendiğini, Uzan’ın avukatlığını ise Robert Voltera isimli bir başka avukatın yaptığını söyledi.

23,5 milyar dolar istiyor

Kamuoyunda Libananco davası olarak bilinen duruşma zinciri adını, Uzan Ailesi’nin kontrolündeki Çukurova ve Kepez Elektrik’e kamu tarafından el konulmasının ardından bu iki şirketin hissedarı olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs kökenli Libananco şirketinden almıştı. Şirket, el konulan hisselerin Uzan’a değil kendisine ait olduğunu iddia ederek 2006 yılında Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na yaklaşık 10.1 milyar dolarlık tahkim süreci başlatmıştı. Faizleriyle birlikte istenen para 23.5 milyar dolara ulaşmıştı. Dava, Dünya Bankası bünyesindeki tahkim merkezi ICSID’de görüldü ve duruşma süreci 2013’e kadar sürdü. Davanın temyiz aşaması 6 Mayıs 2013’te bitti ve Libananco’nun tüm talepleri reddedildi. Ayrıca 15 milyon 602 bin 500 dolarlık dava masraflarının da Libananco tarafından ödenmesine karar verildi.