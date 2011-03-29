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Dünya

LIAM NEESON UNICEF'İN İYİ NİYET ELÇİSİ DUBLİN (A.A) 

29 Mart 2011 19:52

-LIAM NEESON UNICEF'İN İYİ NİYET ELÇİSİ  DUBLİN (A.A) - 29.03.2011 - İrlandalı aktör Liam Neeson, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in iyi niyet elçisi oldu. Sinemaseverlerin daha çok Schindler'in Listesi ve Yıldız Savaşları Bölüm 1: Gizli Tehlike filmlerindeki rolleriyle tanıdığı Neeson, 1997'den bu yana UNICEF İrlanda'nın çeşitli kampanyalarında görev alıyordu. Yeni görevinden büyük onur duyduğunu belirten Neeson, UNICEF'in dünya çapında çocukları yoksulluk, şiddet, hastalıklar ve ayrımcılıktan korumak için çalıştığını anımsatarak, bu çalışmalara destek olmak için elinden gelen herşeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.  UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak görev yapacak ilk İrlandalı olan Liam Neeson, iki oğluyla birlikte New York'ta yaşamını sürdürüyor.  

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