Liam Fox: Theresa May'in Brexit anlaşması büyük ihtimalle onaylanmayacak

T24 Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesinde bulunan Muhafazakar Parti parlementeri Liam Fox, May'in yarın Avam Kamarası'na sunacağı Brexit anlaşmasının büyük ihtimalle reddedileceğini belirtti.

Fox yaptığı açıklamada ayrıca parlementerlerin "Brexit'i engellemesinini siyasi bir facia" olacağını ve halkın referandumda verdiği oya saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Fox ayrıca parlamentonun AB'de kalmak isteyen siyasetçilerle dolu olduğunu ve anlaşma konusunda "yaşadıkları problemin bu olduğunu" belirtti.

Liam Fox aynı zamanda verdiği bir röportajda anlaşmasız Brexit'in ülkenin ekonomisine zarar vereceğini ancak "hayatta kalacaklarını belirtti. Fox konu ile ilgili olarak, "Anlaşmasız Brexit'in ulusal bir intihar olduğunu düşünmüyorum. Bu Dunkirk değil, bu Avrupa Birliği'nden ayrılmak." dedi.