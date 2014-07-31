Li Na, ABD Açık'ta yok

Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası Çinli tenisçi Li Na, dizindeki sakatlık nedeniyle 25 Ağustos'ta başlayacak sezonun son "grand slam" turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık'ı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan 32 yaşındaki tenisçi, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle yaz sezonunda oynayacağı tüm sert kort maçlarından çekildi.

Li böylece Kanada'daki Rogers Kupası ve ABD'nin Cincinnati kentindeki Western & Southern Açık'ın yanı sıra geçen yıl yarı finale yükseldiği sezonun son "grand slam" turnuvası ABD Açık'ı da kaçırmış olacak.

2011 Fransa Açık (Roland Garros) Şampiyonu, 2009 Avustralya Açık'tan bu yana ilk kez bir "grand slam"de oynayamayacak.