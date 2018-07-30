LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

13 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından günlerdir beklemede olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte, kendilerine ait LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı.

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LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin günlerdir beklediği LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları yoğun şekilde sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlanarak tercih yapan adayların erişimine açıldı. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

Nakiller ne zaman yapılacak?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.