LGS tercihlerinde son gün yarın: Ağlayarak ayrılan öğrenciler oluyor

Sınavla öğrenci alan “nitelikli” liselere yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih dönemi yarın sona eriyor. Bakanlığın oluşturduğu tercih danışma komisyonunda görevli Ali Özmen, sistemdeki belirsizlik nedeniyle veli ve öğrencilerin kafasının karışık olduğunu vurgulayarak, “Ağlayarak ayrılan öğrencilerimiz oluyor” ifadesini kullandı.

LGS sonrası başlayan tercih dönemi yarın sona erecek. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) veli ve öğrenciler için oluşturduğu tercih danışmanlığı komisyonlarından yeterli verim alınamadığı ifade edildi. Tercih ekranında istedikleri okullar çıkmayan velilerin çözüm bulmak için yardım istediği rehber öğretmenlerin dahi sistemdeki belirsizlik nedeniyle aileleri yönlendiremediği belirtildi.

Bir milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren LGS tercih döneminde, sisteme ilişkin soru işaretleri bulunan veliler için okul, şehir meydanı, büyük park ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda oluşturulan toplam 5 bin 495 tercih danışmanlığı komisyonu kuruldu.

Ankara’da bir alışveriş merkezinde kurulan tercih danışmanlığı komisyonunda görevli rehber öğretmen Ali Özmen, “Sistemde hâlâ büyük belirsizlikler var. Buradan ağlayarak ayrılan öğrencilerimiz oluyor” ifadesini kullandı.

Özmen, tercih döneminin sonuna gelinmesine karşın belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Karmaşa içinde tercih

Özmen’e göre tercih dönemindeki en büyük sorun LGS puanıyla yerleşmek isteyen öğrencilerin tercihlerinde yaşanıyor. Özmen, velilere tercihleri için işaret edilen e-Okul’a teknik sorunlar nedeniyle girilemediğini vurgulayarak, “Öğrenciler doğru bilgileri girse dahi, ‘Girdiğiniz bilgilere ait öğrenci bulunamadı’ hatası veriyor” dedi.

Bakanlığın, sınavla yerleşecek öğrenciler için 2-13 Temmuz olarak belirlediği tercih süresinin yetersiz olduğunu ifade eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerin neredeyse tamamı diyebileceğim bir bölümü akademik eğitim veren liselere yerleşmek istiyor. Genel yüzdelik dilimleri ve il yüzdelik dilimleri farklı olan öğrenciler, tercih sırasını neye göre yapacaklarını bilmiyor''

''İlk önce bize de asıl olanın puan değil yüzdelik dilimler olduğu söylendi. Daha sonra yapılan açıklamada ise puanı dikkate almamız gerektiği söylendi. Son açıklamaya göre ise öğrencilerin Türkiye’de girdikleri yüzdelik dilimler göz önüne alınacak. Çocuklara böyle bir karmaşa içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz”

En çok merak edilen…

Başarılı olan bazı çocukların yaşları nedeniyle istediği okullara yerleşemeyeceğini ifade eden Özmen, yerleştirme ölçütleri arasında sıralanan, “Yaşı küçük öğrenciye öncelik” maddesinin dezavantaj oluşturduğunu söyledi.

Özmen 'Komisyonlardan yardım isteyen ailelerin en çok merak ettiği şeyin ne olduğu' hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

“En çok merak edilen, tercih edilecek okul sayısının kaç olacağı ve okul türü kısıtlaması olup olmadığı. Biliyorsunuz, bir öğrenci istemediği takdirde meslek lisesi ve imam hatip lisesi seçmek zorunda değil. Üç Anadolu lisesi tercih edip bırakabiliyor''

''Aileler, ‘Gerçekten sadece Anadolu liselerini tercih edebiliyor muyuz?’ diye soruyor. Evet bunu yapabilirler ama tercih döneminde kontenjanlar nedeniyle herhangi bir okula kayıtları düşmezse, il ve ilçe milli eğitim bünyesinde kurulan komisyonun belirlediği bir okula gitmek zorundalar. Bunu kabul etmedikleri zaman da geriye iki seçenek kalıyor; ya açık liseler ya da özel okullar...”