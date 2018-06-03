"LGS soruları sızdırılmış olabilir" iddiası

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerine getirilen ve dün (2 Haziran 2018) ilki yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda ( LGS ) soruların sızdırılmış olabileceği iddiası konuşulmaya başlandı.

1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği sınav iki oturum şeklinde yapıldı. 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınavda toplam 90 soru soruldu ve sınav 12.30'da sona erdi.

Oyuncu Hakan Yılmaz , kişisel Twitter hesabında soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etti. Yılmaz, "Bu fotoğrafı sınavın 30. dakikasında yanımdaki velinin cep telefonundan çektim. WhatsApp'tan kendisine gelmiş, dışarıya soru kitapçığı sızmış diye. Dışarı sızabildiğine göre cevaplar da içeriye sızar mı acaba? Doğruysa yazık çocuklarımıza" dedi.