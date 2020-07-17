LGS sonuç raporu açıklandı: Öğrencilerin doğru yanıt ortalaması 10 sorunun üzerine çıkamadı

Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sonuçları ve sonuç raporu açıklandı. Öğrencilerin 20 soruluk matematik testindeki doğru yanıt ortalaması 4,89’da, Türkçe testinde ise 10’da kaldı. Sınava katılım oranının yüzde 85 olduğunu açıklayan MEB, LGS’ye katılan öğrenci sayısının 2019 yılına oranla 2020’de yüzde 43 arttığını bildirdi. Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, öğrencilerin puan ortalamasının da 2019’a göre yüzde 11 gerilediğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 milyon 871 bin 337 öğrencinin başvurduğu sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. Sonuç raporuna göre, öğrencilerin 20 soruluk Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru yanıt ortalaması 10’un üzerine çıkamadı. Öğrencilerin en başarısız olduğu test, 20 soruda ortalama 4,89 doğru yanıtın verildiği matematik testi olurken Türkçe testinin doğru cevap sayısı ortalaması 10, fen bilimleri testinin doğru cevap sayısı ortalaması ise 10,21 olarak gerçekleşti. Öğrencilere 10 sorunun sorulduğu yabancı dil testinde ise doğru cevap sayısı ortalaması 3,53 olarak gerçekleşti.

Kız öğrenciler daha başarılı

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Hemen her alanda kız öğrencilerin doğru cevap sayılarının ortalaması, erkek öğrencilerin ortalamasının üzerine çıktı. Buna göre, 20 soruluk Türkçe testinde erkek öğrenciler ortalama 9,25 soruya doğru yanıt verirken bu oran kız öğrencilerde 10,77 olarak gerçekleşti. Fen bilimleri testinde erkek öğrencilerin doğru yanıt ortalaması 9,62, kız öğrencilerin ise 10,81 oldu. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinde de erkek öğrencilerden daha başarılı olan kız öğrenciler, yalnızca Matematik testinde erkek öğrencilerin gerisine düştü.





Doğru yanıt ortalaması düşük

Öğrencilerin alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı da başarısız tabloyu gözler önüne serdi. Bu kapsamda, 20 soruluk Türkçe alt testindeki ham puan ortalaması yüzde 7,44 ile ifade edildi. Öğrencilerin, yüzde 49’unun doğru cevap sayısı 1-10 arasında değişti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u tüm sorulara doğru yanıt verebildi. Matematik testinde ise öğrencilerin yüzde 76’sının doğru yanıt sayısı 0-6 arasında kaldı.





181 öğrenci tam puan aldı

Türkiye genelinde 1 milyon 472 bin öğrencinin katıldığı merkezi sınavda, 181 öğrenci tüm sorulara doğru cevap verdi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 8’i 400-599 puan aralığında bulunurken LGS’deki puan ortalamasının 286 olduğu belirtildi.

"Puan ortalaması 2019'a göre yüzde 11 düştü"

LGS’ye ilişkin sonuç raporunu değerlendiren Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, testlerdeki başarı ortalamasının 2019 yılına göre düştüğüne dikkati çekti. Öğrencilerin puan ortalamasının da 2019’a göre yüzde 11 gerilediğini ifade eden Bozdoğan, “Öğrencilerin bu sene sınav başarısı, geçen seneye göre geride. Bunun uzaktan eğitim ve pandemiyle alakalı olduğu açık” dedi. Merkezi sınavın, “Olağan koşullar” için geliştirildiğini anlatan Bozdoğan, “Bu aracın, olağandışı koşullarda kullanılmasının sakıncalı olduğunu söyledik. Ancak MEB uyarılarımızı dikkate almadı, uzaktan eğitim öğrencilerin genel başarısı üzerinde olumsuz etki yarattı” diye konuştu.

LGS’ye yönelik detayları verilerin paylaşılması gerektiğini söyleyen Bozdoğan, “Uzaktan eğitimin öğrenci başarısında düşüşe neden olduğunu görüyoruz ama veriler detaylandırıldığında bu daha net ortaya çıkacak” ifadesini kullandı. Bozdoğan, uzaktan eğitim sürecinin, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdiğini dile getirerek, “MEB bu koşullarda sınav yaptı ve ortaya bu tablo çıktı. Şimdi, ortaokullarda uygulanan eğitim programları da ciddi şekilde tartışmaya açılmalı” değerlendirmesinde bulundu.