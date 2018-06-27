LGS birincisi Onat Şafak, Cumhurbaşkanı ya da GS Başkanı olmak istiyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI - NEDİM KOVAN / İSTANBUL, (DHA)- DÜN açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Bahçeşehir Kolejinde eğitim gören 3 öğrenci tam puan alarak tüm sorulara doğru yanıt verdi. Kendilerine birbirinden farklı hedefler koyan öğrenciler arasında en dikkat çekicisi ise Onat Şafak. LGS birincisi öğrenci ilerde ya Cumhurbaşkanı ya da Galatasaray Kulübü Başkanı olmak istiyor.

Liseye geçişte değişen sınav sistemi bu yıl ilk kez 2 Haziran\'da uygulanmıştı. Dün açıklanan sınav sonuçlarıyla öğrenciler aldıkları puanları öğrendi. Sonuçlara göre Bahçeşehir Koleji\'nde eğitim gören 3 öğrenciden Türkiye birinciliği geldi. İkisi İstanbul Bahçeşehir’de biri Ordu Bahçeşehir Kolejinde okuyan öğrenciler tüm sorulara doğru yanıt vererek tam puan aldı.

\"SORULARIN TAMAMINA DOĞRU CEVAP VERDİĞİMİ BİLİYORDUM\"

Soruların tamamına doğru cevap veren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerden Onat Şafak sınavla ilgili, \"Sözel bölümün sorularını gördüğümde önce biraz moralim bozuldu. Sorular kolaydı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok fazla birinci çıkacağından endişe ettim. Sayısal sorulara geldiğimde soruların zorlayıcı olduğunu gördüm ve moralim düzeldi; seçici bir sınav olduğunu anladım. Sınavda soğukkanlılığımı hiç yitirmeden tüm sorulara doğru cevap verdim” şeklinde konuştu.

\"CUMHURBAŞKANI VEYA GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM\"

Çalışmaya geçen sene başladığını söyleyen Şafak, \"İlk konulara baktım ve sonra yaz tatilinde konuları tekrar ettim, soru çözdüm. Okul başlayınca yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettim. Düzenli soru çözdüm, tekrarlarımı yaptım, öğretmenlerimin bana gösterdiği yolda ilerledim. Okulda yapılan deneme sınavlarına katıldım ve oradan çıkan sonuçlara göre eksiklerimi tamamladım\" diye konuştu.

Tercih döneminde istediği okulları gezerek kararını vermek istediğini dile getiren Şafak, \"Hangi okulda daha mutlu olacağımı, daha iyi hissedeceğimi düşünüp ona göre tercih yapacağım. Gelecekte seçeceğim meslek konusunda ise henüz net bir kararım yok. Ama ilerde Cumhurbaşkanı veya Galatasaray Kulübü Başkanı olmayı çok istiyorum\" dedi.

Şafak son olarak sınava hazırlanan yaşıtlarına, \"Düzenli ve not alarak çalışsınlar\" tavsiyesinde bulundu.

\"OKULDA ÖĞRETMENLERİN EVDE AİLEMİN DESTEĞİ ÇOK FAZLAYDI\"

Bir diğer birinci Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Sarp Eren Hangişi sözel bölümün çok zor olmadığını sayısal sorularında ise daha önce Matematik Olimpiyatları\'na hazırlandığı için sıkıntı yaşamadığını belirtti. Bir yıldan uzun süredir sınava hazırlandığını söyleyen Hangişi, okulda öğretmenlerinden evde ise ailesinden çok destek gördüğünü dile getirdi. Pozitif bilimlere ilgisi olduğunu söyleyen Hangişi, ilerde ise matematikle ilgili bir bölüm seçmek istediğini ifade etti.

BİRİNCİLERDEN EFE KELEŞ ORDU\'DAN

Sınavdan 500 tam puan alan Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi 14 yaşındaki Efe Keleş, çok çalışarak ve kitap okuyarak bu başarıyı sağladığını söyledi. Okulda verilen ödevleri eksiksiz olarak yaptığını, sosyal aktivitelerine de devam ettiğini, ders dışında sürekli kitap okuduğunu ve kütüphanede test çözerek çalışmalar yaptığını belirten Keleş, \"LGS başarımda öğretmenlerimin büyük katkısı oldu. Sıkı tempoyla çalıştım. Kamp dönemi de etkiliydi, çok soru çözdük eksiklerimizi kapattık. Soruları tam cevaplamıştım, böyle bir sonuç bekliyordum. Hedefim; öncelikle kendi okulumun mezunu olarak Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri\'ne gitmek. Oradaki eğitimin bana yurt dışının kapısını açacağını ve yurt dışında iyi bir eğitim alarak topluma faydalı bir birey olacağıma inanıyorum\" dedi.

Keleş son olarak sınav sisteminin değiştiğini ve okulun bunu güncel bir şekilde takip ettiğini, buna uygun sorular çıkardığını, sınavda çıkan sorularla okulun deneme soruları arasında pek fark olmadığını söyledi.

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