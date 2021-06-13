LGBTİ+ Yazarlar Komitesi'nden Hollywood'a temsil mektubu

Amerika Batı Yazarlar Birliği'nin LGBTİ+ Yazarlar Komitesi, Hollywood'a film ve televizyon prodüksiyonu için daha fazla LGBTİ+ yazarla çalışması, LGBTİ+ hikayelerinin daha başarılı temsil edilmesi ve dışlayıcı çalışma ortamlarına meydan okunması için bir mektup yayımladı.

Vanity Fair'ın haberine göre, Los Angeles'ın Onur Kutlaması öncesinde paylaşılan mektuba, "Size kapsayıcılık ve görünürlük mücadelesinin henüz başlamadığını söylemek için buradayız" diyerek başlandı.

Hollywood'un geçmişte LGBTİ+ 'ye verdiği zararlara işaret eden grup, eskiye göre ilerleme olmasına rağmen adil bir temsilin olmadığını savunuyor:

“Hollywood'un geçmişte neden olduğu tüm zararları düzeltmek, günümüz Hollywood'unun sorumluluğudur. Tek bir queer karakterin bile risk olarak görülmesi kabul edilemez."

"2019'da büyük stüdyolar tarafından yayınlanan 118 filmden yalnızca 22'sinde (%18,6'sında), bir LGBTİ+ karakteri yer aldı. Karakterlerdense sadece dokuzu, on dakikadan fazla ekran süresine sahip. Bu oran, beyaz olmayan queer gruplar ve engelli queer karakterlerin temsiline bakıldığında çok daha düşük."

Queer yazarların kimliklerini gizleme ihtiyacı hissettiklerine dikkat çeken mektuba göre, "Geçtiğimiz beş yılda, LGBTİ+ Komitesi üyelerinin %22'si, çalışma ortamında kimliklerine dayalı olarak açık bir ayrımcılık veya tacize maruz kaldıklarını bildiriyor."