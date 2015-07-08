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'LGBT'lere ölüm' afişleri EL-Nusra ile mi bağlantılı?

'Eşcinselleri öldürün' afişleri için soruşturma açıldı

08 Temmuz 2015 13:45

İstanbul’da LGBTİ üyelerinin Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesi, hükümetin ise eşçinselleri hedef almasıyla başlayan nefret söylemi, yeni bir boyuta taşındı. Genç İslami Müdafaa adlı bir grup, Mamak’ta üzerinde “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de öldürünüz” yazan afişler asarak LGBTİ bireylerini hedef gösterdi. Bu grubun internet sitesinin sahibi olarak gösterilen “Küresel Analiz” adlı hesabın ise Suriye’de rejime karşı savaşan El Nusra yanlısı olduğu öne sürüldü.

 

Sokaklarda 'eşcinselleri öldürün' afişi

 

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Genç İslami Müdafaa adlı grup, önce Twitter hesabından “Genç İslami Müdafaa olarak ‘LGBT’ kuruluşunun yapmış olduğu ahlaksızlığa sessiz kalmadık” ifadeleriyle eşçinselleri hedef alan bir haberin linkini paylaştı. Linkin işaret ettiği gencislamimudafaa.com adlı sitede, “Lut kavminin kalıntıları” başlıklı haber yer aldı. Haberde söz konusu afişlerin fotoğrafları yer aldı. Afişlemeyi kimlerin yaptığı tespit edilemezken, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri savcılığın talimatı üzerine soruşturma başlattı. Sitenin alan adı sorgulamasında, Küresel Analiz ismi çıkıyor. Bu hesapta, Suriye’de savaşan radikal islamcı Ahrar Şam İslam Hareketi ile Nusret Cephesi’ne yönelik haberler paylaşılmış.

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