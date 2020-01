Aralarında Hasan Cemal, Baskın Oran, İsmail Beşikçi, Zeynep Tanbay, Temel İskit'in de yer aldığı aydın, gazeteci ve düşünürler İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne polisin biber gazı, TOMA ve plastik mermiyle müdahale etmesini eleştiren bir bildiri yayımladı. AKP’nin Gezi Parkı protestoları ve 17-25 Aralık operasyonları gibi eleştirilerin boyutunun yükseldiği dönemlerde kullandığı darbe söylemine atıfta bulunulan bildiride “LGBT’ler de mi darbe yapacaktı da boyalı top mermisine tutuldular” sorusu dile getirildi.

“Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi” adı altında birleşen aydın ve düşünürlerin çağrı metni şöyle:

“Erdoğan ve partisi AKP, dünyanın en barışçı olaylarından biri olan Gezi’yi “Darbe yapmak istediler” deyip biber gazına, TOMA saldırılarına ve plastik kurşunlara boğdurmuştu.

Ardından, aynen şunu söyleyerek, ekmek almaya giden çocukların ve filinta gibi gençlerin dayakla ve gerçek kurşunlarla öldürülmesine yol açmıştı: “Esnaf gerektiğinde polistir, askerdir, alperendir, mahallenin bekçisidir”.

Erdoğan ve partisi AKP, aynı “darbe” gerekçesini 17-25 Aralık rezaletlerinin üstünü kapatmak için kullanmış, her olaya joker bir “paralel” terimini paranoya literatürümüze hediye etmişti.

Şimdi de, İstanbul valisine “Ramazan’da bu yürüyüş olmaz!” dedirtildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) İslam dini kurallarıyla yönetildiği bir kere daha ilan edilerek, 2. maddesinde TC’yi laik ilan eden Anayasa bir kere daha ihlal edildi. Erdoğan ve partisi AKP, bu anayasa ihlallerinin fiyatını bağımsız yargı önünde eninde sonunda ödemeye hazır vaziyette beklemelidir.

Yirmi üçüncü yürüyüşlerine hazırlanan LGBT’ler de mi darbe yapacaktı da boyalı top mermisine tutuldular? İktidar kavgasıyla ilgisi olmayan, kimseye zarar vermeden kendi hayatlarını yaşamaktan başka bir şey istemeyen bu farklı cinsel eğilimdeki vatandaşlara yapılanlar, Erdoğan ve partisi AKP’nin derdinin darbeden korkmak falan değil, kendi istemedikleri hiçbir şeye izin vermemek olduğunu açıkça göstermiştir.

Erdoğan ve partisi AKP bunu sürdüremez. Ya Türkiye batacaktır, yahut bu zihniyet. Başka alternatif yoktur. Çünkü, "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" gibi esprili bir pankartı “Üç Aylara hakaret” ilan edebilen bir zihniyet, insanları Müslümanlıktan da soğutarak kendi kendini tüketmektedir.”

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

A. Serdar Koçman, Adil Okay, Adnan Chalma Kulhan, Ahmet İsvan, Ahmet Aykaç, Akın Atauz, Alev Er, Ali Kılıç, Attila Dirim, Attila Tuygan, Baskın Oran, Bozkurt Kemal Yücel, Bülent Tekin, Celal İnal, Cengiz Aktar, David Vergili, Doğan Özgüden, Eflan Topaloğlu, Elif Yıldırım, Emre Kocaoğlu, Ercan Aktaş, Erdal Doğan, Erdem Özgül, Ergun Kuzenk, Erkan Metin, Fatma Dikmen, Fikret Başkaya, Fusun Erdoğan, Garo Kaprielyan, Gül Gökbulut, Gün Zileli, Güngör Şenkal, Hakan Yücel, Haldun Açıksözlü, Hanna Bet-Sawoce, Hasan Cemal, Hasan Zeydan, Hulusi Zeybel, İbrahim Seven, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, Kadir Akın, Kadir Cangızbay, Kamil Aksoylu, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Kemal Akkurt, Kenan Urkun, Kenan Yenice, Mahmut Cantekin, Mehmet Özer, Mehmet Uluışık, Meral Saraç Seven, Mesut Tufan, Murad Mıhçı, Murat Kuseyri, Muzaffer Erdoğdu, Nadya Uygun, Nail Beth- kinne, Necati Abay, Nurettin Değirmenci, Oktay Etiman, Oya Tronscoff, Osman Özarslan, Özcan Soysal, Pınar Ömeroğlu, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Sait Çetinoğlu, Sarkis Arık, Sibel Özbudun, Şaban İba, Şanar Yurdatapan, Tamar Çıtak, Tamer Çilingir, Temel Demirer, Temel İskit, Tuma Çelik, Türkan Balaban, Yalçın Ergündoğan, Yasin Yetişgen, Yener Orkunoğlu, Yılmaz Demir, Zeynep Tanbay.