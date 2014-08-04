LGBTİ'nin AKP'li üyeleri Erdoğan'ın mitingine katıldı

"AK Parti LGBT Bireyleri" adıyla kurulan grup Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'de yaptığı mitinge (3 Ağustos 2014) katıldı. Grup adına miting alanı ve kürsü önünde 'gökkuşağı' bayrağı açıldı.

"AKLGBTİ" adlı Twitter hesabından miting fotoğraflarını paylaşan grup, "Eşcinseller tayyip erdoğan'ın yanında. mitinglerdeyiz, alışın her yerdeyiz" notunu düştü.

Bir kullanıcı attığı twette "Ön saflarda gökkuşağı bayrağını dalgalandırdım. Muhtemelen Başbakanımız da görmüştür" yazdı. Fotoğraflarla ilgili olarak destek mesajları gelirken, tepki gösteren bir mesaj da vardı: "Ak partili kardeşlerim bu saçmalığa tepkinizi koyun."

Grup adına mitingden önce Milliyet gazetesinden Damla Yur'a açıklamalar yapılmış ve parti yönetiminin destek verdiği belirtilmişti.



'Grubumuzda AK Partili etkin isimler de var' başlıklı haber şöyleydi:

Gökkuşağı bayrağını Ak Parti üyelerinin yanında ilk defa geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren’in açılış töreninde gördük. LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, interseks) için daha önce Ak Partili eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, “Eşcinselliğin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu düşünüyorum” demişti.



Ak Parti Afyon Milletvekili Halil Ürün ise “LGBT nedir? Bilmiyorum kardeşim, nereden bileyim? Biz bu konularda cahiliz” diye konuşmuştu.

Bir araya gelen Ak Partili LGBTİ’lerin amacı ise sağ ve muhafazakâr kesimdekilerin LGBTİ bireylere karşı olumsuz tepkilerini değiştirmek. Sosyal medyada 30 Mart günü kurulan “Ak Partili LGBTİ bireyler” şimdi 937 kişi tarafından takip ediliyor. Bunların 300’ünün Ak Partili olduğu tahmin edilirken ilk toplantıya katılan aktif üye sayısı ise sadece 11.

'Etkin isimler var'

Grubun kurucularından Kerem amaçlarını hedeflerini Milliyet’le paylaştı. Heteroseksüel kesime Ak Parti’ye de oy veren LGBTİ bireylerin varlığını kabul ettirmek için bir araya gelip görünür olmaya karar verdiklerini belirten, daha önce de Ak Parti teşkilatında yer aldığını anlatan Kerem, insanlara sosyal medyayı kullanarak ulaştıklarını belirtti. Cinsel yönelimini açıklayan çok fazla Ak Partili birey olduğunu söyleyen Kerem, şunları kaydetti:

“Grubumuzda Ak Parti’de çok etkin isimler de var. Oluşumumuz ilk kurulduğu günlerde Ak Partili bir belediye başkanımızdan tebrik mesajı aldık. Sadece Ak Parti ile diyalog halinde değiliz. LİSTAG Aile Grubu, Hevi LGBTİ, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği gibi diğer LGBTİ gruplardan da destek aldık.

'Kırıldığım oldu'

Ak Parti’ye oy veren bir eşcinsel olarak Ak Partili vekillerin sözlerinden zaman zaman çok kırıldım ve üzüldüm. Amacımız da böyle düşünen sağ ve muhafazakâr kesimin düşüncelerini değiştirmek. Her siyasi partinin içerisinde LGBTİ bireylere karşı düşünceleri olanlar vardır.

Muhafazakârlar arasında da LGBTİ fobik insanlar var. Ama bu demek değildir ki nefret cinayetlerini bütün muhafazakârlar işliyor. İşlenen cinayetleri hiç bir partiyle de bağdaştıramayız.