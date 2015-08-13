LGBTİ'lerin danışmanı, psikolog Mahmut Şefik Nil hayatını kaybetti

LGBTİ bireyler için yaptığı çalışmalarla bilinen psikolog Mahmut Şefik Nil, hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Nil’in cenaze merasimi yarın Ankara’da yapılacak.

Mahmut Şefik Nil’in vedası ardından Kaos GL’de yayımlanan haber şöyle:

Kaos GL Derneği’nin özellikle ruh sağlığı alanında yaptığı çalışmalara yön veren, farklı alanlarda uzmanların sırf “eşcinsel” olarak algılanırım kaygısı ve korkusuyla LGBT hareketle dayanışmaktan, yoldaşlık yapmaktan imtina ettiği zorlu dönemlerde bile uzmanlığıyla, yoldaşlığıyla her daim yanı başımızda olduğunu bildiğimiz bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Girişimi’nin kurucularından olan psikolog Mahmut Şefik Nil, Kaos GL yerel muhabirlerine yönelik eğitimlerine eğitmen olarak katıldı ve Kaos GL’nin ruh sağlığı uzmanlarına, rehber öğretmenlere, eğitimcilere, LGBT aktivistlerine danışmanlık yaptı. Kaos GL’nin LGBTİ’lere yönelik verdiği danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesine, yoksul LGBTİ’lere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetleri verilmesine kadar birçok alanda Kaos GL’nin politika ve çalışmalarına emeği geçti.

LGBT toplumunun ve hareketimizin başı sağ olsun!

Cenaze merasimi yarın (14 Ağustos, Cuma) Ankara’da öğle namazından sonra yapılacak.

‘HIV+ danışanları gönüllü olarak kabul etti, Türkiye'ye cinselliği anlattı’

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) adına Mahmut Şefik Nil için sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şöyle:

“Dostumuz Psikolog Mahmut Şefik Nil aramızdan ayrıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Mahmut, LGBTİ hareketine sayısız katkılarının ardından en SPoD'un ruh sağlığı çalıştaylarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin farklı kültürlerdeki görünümleri üzerine yaptığı sunumlarda birikimiyle hepimizi hayran bırakmıştı. Mahmut'u seneler önce Kaos GL dergisinde Gözüm Abla köşesinden tanıdık, sivri diliyle ve zekasıyla bizi bize anlattı . LGBTİ'lerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için terapistlere defalarca eğitimler verdi, kliniğini alanda çalışan pek çok psikoloğa ve gönüllü psikolog ağımıza açtı, HIV+ danışanları gönüllü olarak kabul etti, 6 milyona yakın izlenen cinsellik ve cinsel yönelim hakkında yayınladığı internet videolarıyla Türkiye'ye cinselliği anlattı. Hareketimize böyle önemli katkıları olan böyle güzel insanlarla yeterince beraber olamadan bu kadar erken kaybetmenin acısını yaşıyoruz. SPoD olarak yakınlarına ve hareketimize başsağlığı diliyoruz.”

Mahmut Şefik Nil kimdir?

1967 Ankara doğumlu olan Mahmut Şefik Nil, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel anaokullarında sınıf öğretmenliği ve danışmanlık yaptı. 1998 yılında özel okullarda rehberlik servisinde çalışırken part time olarak özel klinik ve hastanelerde psikolog olarak çalışmalarına devam etti. 2001 yılında EPİOS Psikoterapi Merkezi'nde çalışmaya başladı. Psikolog Mahmut Şefik Nil, alanı ile ilgili televizyon programlarına katıldı, çeşitli makaleler ve yayımlanmış bir kitap yazdı.