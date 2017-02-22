LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı’na 6 yıl hapis istemi

19 Haziran 2016’da Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılması valilik kararıyla engellenen LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü için "Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz" açıklamasını yapan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’a 6 yıl 1 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mican hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlamasıyla dava açıldı. Mican, için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İşkence iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı

26 Haziran 2016’da yapılması planan 14. Onur Yürüyüşü’nü “Her şeyi göze aldık, direk yürüyüşü engelleyeceğiz” sözleriyle tehdit eden Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın 2005 yılında Zübeyir Temurtaş isimli iş adamına 8 gün boyunca işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.