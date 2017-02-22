T24 LogoT24 Logo
Gündem

LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı’na 6 yıl hapis istemi

Kürşat Mican’ın işkence iddiasıyla gözaltına alındığı da ortaya çıkmıştı

22 Şubat 2017 22:12

19 Haziran 2016’da Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılması valilik kararıyla engellenen LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü için "Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz" açıklamasını yapan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’a 6 yıl 1 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mican hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlamasıyla dava açıldı. Mican, için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İşkence iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı

26 Haziran 2016’da yapılması planan 14. Onur Yürüyüşü’nü “Her şeyi göze aldık, direk yürüyüşü engelleyeceğiz” sözleriyle tehdit eden Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın 2005 yılında Zübeyir Temurtaş isimli iş adamına 8 gün boyunca işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

kürşat micanişkencelgbtitehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24