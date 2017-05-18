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LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı hâkim karşısına çıkıyor

“Davamıza destek olmak için bütün dostlarımızı 18 Mayıs günü saat 13.30'da Kartal Adliyesi'ne bekliyoruz"

18 Mayıs 2017 00:47

2016’da Onur Yürüyüşleri öncesinde LGBTİ+'lara yönelik nefret söyleminde bulunan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında, yapılan suç duyurusu üzerine dava açıldı. İlk duruşma yarın görülecek.

İstanbul Onur Haftası Komitesi, dava öncesi yapığı açıklamada şunları ifade etti: 

“Mican'ın “Toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz," sözleriyle savurduğu tehditler LGBTİ+'ların onurlu bir yaşam mücadelesine yöneltilmiş açık bir nefret söylemidir ve kabul  edilemez. LGBTİ+'lar olarak davacıyız!"

“Davamıza destek olmak için bütün dostlarımızı 18 Mayıs günü saat 13.30'da Kartal Adliyesi'ne bekliyoruz.” 

“Ayrıca sesimizi duyurmak, Onur Haftamıza ve davamıza sahip çıkmak için 16 Mayıs saat 21:00'den itibaren #alışındavacıyız heştegiyle bir sosyal medya kampanyası başlatıyoruz.”

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