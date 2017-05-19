LGBTİ’leri tehdit eden Alperen Ocakları Başkanı duruşmaya gelmedi

Onur Haftası öncesi LGBTİ’lere yönelik şiddet çağrısı yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya gelmeyen Mican hakkında zorla getirme kararı çıkarılırken, dava 5 Ekim’e ertelendi.

Etkin Haber Ajansı’nda (ETHA) yer alan habere göre,Onur Haftası öncesi LGBTİ’lere yönelik yaptığı şiddet çağrısı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Geçtiğimiz yıl 19 Haziran’da düzenlenmesi planlanan 7. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da düzenlenmesi planlanan 14. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde Alperen Ocakları 14 Haziran akşamı Üsküdar’da bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican devlet yürüyüşü engellemezse “derin milletin temsilcileri” olarak Alperen Ocakları’nın yürüyüşe engel olacağını söylemişti.

İstanbul LGBTİ Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), SPoD LGBTİ ve Onur Haftası Komitesi’nin yanısıra birçok aktivist bireysel olarak savcılığa başvurmuş, yürüyüşlere yönelik tehditler ve Valiliğin yasaklama kararı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında hazırlanan iddianamede Mican’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan cezalandırılması istendi.

Kartal Anadolu Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Mican katılmazken Alperen Ocakları üyesi olan ve BBP rozetleri taşıyan altı kişi, duruşmayı izledi. Alperen Ocakları’ndan altı izleyicinin salona girmesinin ardından, LGBTİ hak savunucularından da sadece altı kişi duruşma salonuna alındı.

İstanbul LGBTİ Derneği, İHD ve Halkevleri temsilcilerinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, sekiz avukat hazır bulundu.

Söz alan Avukat Eren Keskin, LGBTİ şeklinde bir ayrım yapılmasının yanlış olduğunu söylerken, AİHM kararları AİHS’te söylemlerin suç oluşturmasının tek ve en belirleyici kriterinin şiddet çağrısı yapılması olduğunu vurguladı. Keskin, sanığın daha önce bir kişiye sekiz gün işkence yaptığı için yargılandığını hatırlattı, Mican’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tutuklama talebinin bu aşamada reddedildiğini söyleyen mahkeme heyeti, duruşmaya mazeretsiz katılmayan Mican’ın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi duruşmayı 5 Ekim 2017 saat 13.30’a ertelendi.